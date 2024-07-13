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Meteoroloji'den sel uyarısı yapıldı: 'Sağanak yağışa dikkat'
Meteoroloji'den sel uyarısı yapıldı: 'Sağanak yağışa dikkat'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan 13 Temmuz 2024 tarihli açıklamada sağanak yağışa karşı uyarıda bulunulurken yurt genelinde ise hava sıcaklığının mevsim... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T09:58+0300
2024-07-13T10:00+0300
türkiye
meteoro
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
hava sıcaklığı
yağmur
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahminine yer verildi. Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı -sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb- dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'Mevsim normalleri üzerinde seyredecek'Meteoroloji'nin tahmininde hava sıcaklığına da yer verildi.Hava sıcaklığına ilişkin önemli bir değişikliğin beklenmediği dile getirilen açıklamada, sıcaklığın yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmini yer aldı.
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13 temmuz hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, trabzon’da hava durumu, rize’de hava durumu, çankırı’da hava durumu, artvin’de hava durumu, ankara’da hava durumu, sakarya hava durumu, bilecik hava durumu, bursa hava durumu
13 temmuz hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, trabzon’da hava durumu, rize’de hava durumu, çankırı’da hava durumu, artvin’de hava durumu, ankara’da hava durumu, sakarya hava durumu, bilecik hava durumu, bursa hava durumu

Meteoroloji'den sel uyarısı yapıldı: 'Sağanak yağışa dikkat'

09:58 13.07.2024 (güncellendi: 10:00 13.07.2024)
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan 13 Temmuz 2024 tarihli açıklamada sağanak yağışa karşı uyarıda bulunulurken yurt genelinde ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmini dile getirildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahminine yer verildi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı -sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb- dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

'Mevsim normalleri üzerinde seyredecek'

Meteoroloji'nin tahmininde hava sıcaklığına da yer verildi.
Hava sıcaklığına ilişkin önemli bir değişikliğin beklenmediği dile getirilen açıklamada, sıcaklığın yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmini yer aldı.
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