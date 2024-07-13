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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Suud, Türkiye’ye geliyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Suud, Türkiye’ye geliyor
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud 14 Temmuz 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır” ifadeleri yer aldı.
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suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, türkiye, ortadoğu, faysal bin ferhan, faysal bin ferhan bin abdullah al suud
suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, türkiye, ortadoğu, faysal bin ferhan, faysal bin ferhan bin abdullah al suud

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Suud, Türkiye’ye geliyor

18:57 13.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud 14 Temmuz 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır” ifadeleri yer aldı.
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