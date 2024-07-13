https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/suudi-arabistan-disisleri-bakani-al-suud-turkiyeye-geliyor-1085837407.html

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Suud, Türkiye’ye geliyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Suud, Türkiye’ye geliyor

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T18:57+0300

2024-07-13T18:57+0300

2024-07-13T18:57+0300

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faysal bin ferhan

faysal bin ferhan bin abdullah al suud

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud 14 Temmuz 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır” ifadeleri yer aldı.

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suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, türkiye, ortadoğu, faysal bin ferhan, faysal bin ferhan bin abdullah al suud