https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/suudi-arabistan-disisleri-bakani-al-suud-turkiyeye-geliyor-1085837407.html
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Suud, Türkiye’ye geliyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Suud, Türkiye’ye geliyor
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T18:57+0300
2024-07-13T18:57+0300
2024-07-13T18:57+0300
dünya
suudi arabistan
türkiye-suudi arabistan ilişkileri
türkiye
ortadoğu
faysal bin ferhan
faysal bin ferhan bin abdullah al suud
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud 14 Temmuz 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/diyanet-isleri-baskani-erbas-iddialara-yanit-verdi-mekkede-bir-tek-vatandasimizi-ihbar-etmedik-1084948303.html
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suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, türkiye, ortadoğu, faysal bin ferhan, faysal bin ferhan bin abdullah al suud
suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, türkiye, ortadoğu, faysal bin ferhan, faysal bin ferhan bin abdullah al suud
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Suud, Türkiye’ye geliyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud 14 Temmuz 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır” ifadeleri yer aldı.