https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/suleyman-soyludan-vergi-odemedi-haberiyle-ilgili-aciklama-bu-iftira-iyi-oldu-1085224961.html
Süleyman Soylu'dan 'vergi ödemedi' haberiyle ilgili açıklama: 'Bu iftira iyi oldu'
Süleyman Soylu'dan 'vergi ödemedi' haberiyle ilgili açıklama: 'Bu iftira iyi oldu'
Sputnik Türkiye
Sigorta şirketinin vergi ödemediği iddiasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti milletvekili Süleyman Soylu, "Yine yeni bir iftira ve yalanla karşı karşıyayız... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T22:58+0300
2024-06-25T22:58+0300
2024-06-25T22:58+0300
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süleyman soylu
ak parti
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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kendisi ve oğluna ait sigorta şirketiyle ilgili iddia hakkında açıklama yaptı.Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Soylu, "Yine yeni bir iftira ve yalanla karşı karşıyayız. Tamamen yalanlardan oluşan bu iftira iyi oldu… Konu Süleyman Soylu olunca, yalanın altına yeminli düşmanlar ve sponsorlu işbirlikçiler hemen doluşsunlar. Şimdi detaylar geliyor" ifadelerini kullandı.Daha sonra "İftiralara Cevap, İftiracılara Kötü Haber" başlıklı bir açıklama yayınlayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:Açıklamalarına "Dijital platformu da denemeler hariç 2024 yılında başladı" diye devam eden SoyluNe olmuştu?Flash Haber sitesi yazarı Bora Erdin, bugünkü yazısında Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu ait olan ve 2021 yılında kurulan Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri şirketinin, 3 yılda sermayesini yüzde 4900 artırdığı fakat hiç vergi ödemediğini öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/suleyman-soyludan-2028-analizi-cumhur-ittifaki-saldirilarinin-altinda-ne-yatmaktadir--1085054324.html
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süleyman soylu, ak parti, vergi, sigorta
süleyman soylu, ak parti, vergi, sigorta
Süleyman Soylu'dan 'vergi ödemedi' haberiyle ilgili açıklama: 'Bu iftira iyi oldu'
Sigorta şirketinin vergi ödemediği iddiasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti milletvekili Süleyman Soylu, "Yine yeni bir iftira ve yalanla karşı karşıyayız. Tamamen yalanlardan oluşan bu iftira iyi oldu" dedi.
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kendisi ve oğluna ait sigorta şirketiyle ilgili iddia hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Soylu, "Yine yeni bir iftira ve yalanla karşı karşıyayız. Tamamen yalanlardan oluşan bu iftira iyi oldu… Konu Süleyman Soylu olunca, yalanın altına yeminli düşmanlar ve sponsorlu işbirlikçiler hemen doluşsunlar. Şimdi detaylar geliyor" ifadelerini kullandı.
Daha sonra "İftiralara Cevap, İftiracılara Kötü Haber" başlıklı bir açıklama yayınlayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"30 yıldır ailemiz sigortacı. Müşterilerimizle ve ana sigorta şirketleriyle tek bir ayıplı işimiz olmadı. Bahsedilen Esigortan 2021’de dijitalde (E-ticaret) hizmet vermek üzere kuruldu. 2021, 2022 ve 2023 Mayıs’a kadar hiçbir işlem yapmadı. Sadece yatırım yaptı. Dolayısıyla gelir olmadığı için vergi de olmaz."
Açıklamalarına "Dijital platformu da denemeler hariç 2024 yılında başladı" diye devam eden Soylu
Esigortadan’da yazılım, ayrıca personel eğitimi ve altyapı yatırımları üç yıl boyunca devam etti. Engin Sigorta ve Esigortan’da toplam çalışan sayısı 60, 2022 ve 2023 ödediği muhtasar ve SGK 11 MİLYON LİRA. Engin Sigorta’ya ait ödenen vergilere de aynı platformdan bakabilirsiniz. Belki yayınlarsınız da… Not: Gerçek rakamları yayınlasanız da, attığınız yalan tweetleri silseniz de iftiralarınız için hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaksınız. Maalesef…
Flash Haber sitesi yazarı Bora Erdin, bugünkü yazısında Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu ait olan ve 2021 yılında kurulan Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri şirketinin, 3 yılda sermayesini yüzde 4900 artırdığı fakat hiç vergi ödemediğini öne sürmüştü.