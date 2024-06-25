https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/suleyman-soyludan-vergi-odemedi-haberiyle-ilgili-aciklama-bu-iftira-iyi-oldu-1085224961.html

Süleyman Soylu'dan 'vergi ödemedi' haberiyle ilgili açıklama: 'Bu iftira iyi oldu'

Süleyman Soylu'dan 'vergi ödemedi' haberiyle ilgili açıklama: 'Bu iftira iyi oldu'

Sputnik Türkiye

Sigorta şirketinin vergi ödemediği iddiasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti milletvekili Süleyman Soylu, "Yine yeni bir iftira ve yalanla karşı karşıyayız... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T22:58+0300

2024-06-25T22:58+0300

2024-06-25T22:58+0300

türkiye

süleyman soylu

ak parti

vergi

sigorta

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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kendisi ve oğluna ait sigorta şirketiyle ilgili iddia hakkında açıklama yaptı.Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Soylu, "Yine yeni bir iftira ve yalanla karşı karşıyayız. Tamamen yalanlardan oluşan bu iftira iyi oldu… Konu Süleyman Soylu olunca, yalanın altına yeminli düşmanlar ve sponsorlu işbirlikçiler hemen doluşsunlar. Şimdi detaylar geliyor" ifadelerini kullandı.Daha sonra "İftiralara Cevap, İftiracılara Kötü Haber" başlıklı bir açıklama yayınlayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:Açıklamalarına "Dijital platformu da denemeler hariç 2024 yılında başladı" diye devam eden SoyluNe olmuştu?Flash Haber sitesi yazarı Bora Erdin, bugünkü yazısında Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu ait olan ve 2021 yılında kurulan Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri şirketinin, 3 yılda sermayesini yüzde 4900 artırdığı fakat hiç vergi ödemediğini öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/suleyman-soyludan-2028-analizi-cumhur-ittifaki-saldirilarinin-altinda-ne-yatmaktadir--1085054324.html

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süleyman soylu, ak parti, vergi, sigorta