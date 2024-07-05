https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynanin-13-bin-525-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1085566730.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’nın 13 bin 525 askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’nın 13 bin 525 askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 29 Haziran – 5 Temmuz döneminde 13 bin 525 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T15:30+0300
2024-07-05T15:30+0300
2024-07-05T15:29+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
askeri operasyon
füze
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, 29 Haziran – 5 Temmuz döneminde yüksek hassasiyete sahip füze ve taarruz insansız hava araçları ile 23 grup saldırısı düzenledi” ifadesine yer verildi.Saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun hava üsleri, Ukrayna silah üretimini sağlayan enerji tesisleri, askeri teçhizat için hizmet eden yakıt depoları, insansız hava ve deniz araçlarının üretildiği atölyeler, füzelerin stoklandığı depolar vuruldu.Ukrayna ordusu, özel askeri harekat bölgesinin tüm istikametlerinde toplam 13 bin 525 asker kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Sever (Kuzey) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde bin 595, Zapad (Batı) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde 3 bin 580, Yug (Güney) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde 3 bin 845, Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde 2 bin 970, Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında 900 ve Dnepr Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında 635 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.Cephe hattında, son bir hafta içerisinde 32 Ukraynalı askerin silah bırakarak Rus ordusuna teslim olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/fsb-teror-saldirisini-engelledi-hedefte-samaradaki-savunma-sanayi-tesisi-vardi-1085558209.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, askeri operasyon, füze, insansız hava aracı (iha), iha, mig-29, su-27, mi-24
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, askeri operasyon, füze, insansız hava aracı (iha), iha, mig-29, su-27, mi-24
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’nın 13 bin 525 askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 29 Haziran – 5 Temmuz döneminde 13 bin 525 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna ordusunun 10 savaş uçağı ve bir helikopterinin yok edildiğini, 32 Ukrayna askerin de teslim olduğunu belirtti.
Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, 29 Haziran – 5 Temmuz döneminde yüksek hassasiyete sahip füze ve taarruz insansız hava araçları ile 23 grup saldırısı düzenledi” ifadesine yer verildi.
Saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun hava üsleri, Ukrayna silah üretimini sağlayan enerji tesisleri, askeri teçhizat için hizmet eden yakıt depoları, insansız hava ve deniz araçlarının üretildiği atölyeler, füzelerin stoklandığı depolar vuruldu.
Hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait iki MiG-29 ve bir Su-27 savaş uçağını düşürdü… Ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri üslerinde duran beş Su-27 savaş uçağı ve bir Mi-24 helikopteri imha edildi ve iki Su-27 savaş uçağı hasar aldı.
Ukrayna ordusu, özel askeri harekat bölgesinin tüm istikametlerinde toplam 13 bin 525 asker kaybetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Sever (Kuzey) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde bin 595, Zapad (Batı) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde 3 bin 580, Yug (Güney) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde 3 bin 845, Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde 2 bin 970, Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında 900 ve Dnepr Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında 635 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Cephe hattında, son bir hafta içerisinde 32 Ukraynalı askerin silah bırakarak Rus ordusuna teslim olduğu bildirildi.