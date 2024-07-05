https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynanin-13-bin-525-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1085566730.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’nın 13 bin 525 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’nın 13 bin 525 askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 29 Haziran – 5 Temmuz döneminde 13 bin 525 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T15:30+0300

2024-07-05T15:30+0300

2024-07-05T15:29+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

askeri operasyon

füze

insansız hava aracı (iha)

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Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, 29 Haziran – 5 Temmuz döneminde yüksek hassasiyete sahip füze ve taarruz insansız hava araçları ile 23 grup saldırısı düzenledi” ifadesine yer verildi.Saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun hava üsleri, Ukrayna silah üretimini sağlayan enerji tesisleri, askeri teçhizat için hizmet eden yakıt depoları, insansız hava ve deniz araçlarının üretildiği atölyeler, füzelerin stoklandığı depolar vuruldu.Ukrayna ordusu, özel askeri harekat bölgesinin tüm istikametlerinde toplam 13 bin 525 asker kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Sever (Kuzey) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde bin 595, Zapad (Batı) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde 3 bin 580, Yug (Güney) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde 3 bin 845, Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde 2 bin 970, Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında 900 ve Dnepr Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında 635 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.Cephe hattında, son bir hafta içerisinde 32 Ukraynalı askerin silah bırakarak Rus ordusuna teslim olduğu bildirildi.

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