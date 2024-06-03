https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/prof-dr-naci-gorurden-moloz-uyarisi-belediyeler-simdiden-dusunmeli-1084473789.html

Prof. Dr. Naci Görür'den 'moloz' uyarısı: 'Belediyeler şimdiden düşünmeli'

Prof. Dr. Naci Görür'den 'moloz' uyarısı: 'Belediyeler şimdiden düşünmeli'

Sputnik Türkiye

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem molozları ya geri kazanılmalı veyahut da uluslararası yöntemlerle... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T22:40+0300

2024-06-03T22:40+0300

2024-06-03T22:41+0300

türkiye

merzifon

merzifon belediyesi

naci görür

deprem

deprem

moloz

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Prof. Dr. Naci Görür, Merzifon Belediyesi tarafından Bahçelievler Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Deprem Dirençli Merzifon" seminerine katıldı.Prof. Dr. Görür, burada yaptığı konuşmada, Merzifon'da deprem üreten birden fazla fay olduğunu, ilçenin depreme dirençli ve hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.Görür, deprem molozlarının içerisinde asbest, demir, çimento, kağıt, kimyevi madde, parlayıcı madde, toksik maddelerin bulunduğuna işaret etti. Prof. Dr. Görür, “Eğer herkesin yaptığı gibi, İstanbul’da onu yaptılar, arabalara doldurup götürüp denize, etrafa dökerseniz kendinizi yok edersiniz. Uzun dönemde depremin öldüremediği insanları da siz çevreyi kirleterek ölümüne neden olursunuz” diye konuştu.Belediyelerin sorumluluk alanlarında yapıları depreme karşı dayanıklı olmaya hazırlarken muhtemel bir depremde yıkılan binaların molozlarının bertaraf edilip geri kazanımının sağlanmasını da planlaması gerektiğinin altını çizen Görür, “Bunu belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç. O kargaşa gürültüde ne yapacaklarını şaşırabilirler” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/naci-gorur-istanbulda-kendiliginden-yikilan-bina-ardindan-uyardi-depremde-ne-olur-dusunemiyorum-1084445375.html

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merzifon, merzifon belediyesi , naci görür, deprem, deprem, moloz