Malatya'da konuta talep artıyor, kiralar yükseliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Berat Albayrak, hatalarıyla birlikte söylemek gerekirse Mehmet Şimşek’ten daha başarılı'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarımdaki kriz yeni zamların habercisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen ve Doç. Dr. Aydın Arslan, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünyada her yıl ortalama 372 bin, Türkiye'de 900 kişi suda boğularak ölüyor
13:30
36 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
15:37
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
19:13
12 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
19:54
2 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
20:09
2 dk
SESLİ HABER
'Epsom tuzu' mucizesi nedir?
20:33
5 dk
SESLİ HABER
Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı
20:53
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
07:04
3 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
07:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
11 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
07:50
2 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
08:05
1 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
08:31
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
08:45
2 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
09:17
19 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
09:48
2 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
10:05
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
10:18
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
11:09
3 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
11:23
4 dk
SESLİ HABER
'Epsom tuzu' mucizesi nedir?
11:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
12:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
16:09
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
19:04
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:03
39 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
21:04
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/malatyada-konuta-talep-artiyor-kiralar-yukseliyor-1085814961.html
Malatya'da konuta talep artıyor, kiralar yükseliyor
Malatya'da konuta talep artıyor, kiralar yükseliyor
Sputnik Türkiye
Deprem bölgesi Malatya'da, konuta artan talep kira fiyatlarını artırdı. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, iki yıldır yürürlükte olan ‘yüzde 25 zam... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T00:29+0300
2024-07-13T00:48+0300
türkiye
malatya
deprem
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0d/1085814939_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_042c830246891b56dac4465842222c31.jpg
Deprem bölgesi Malatya'da, iki yıldır yürürlükte olan ‘yüzde 25 zam sınırı' uygulamasının sona ermesiyle birlikte 7 ila 20 bin TL aralığında değişen kira fiyatları 13 ila 30 bin TL aralığında seyrediyor.'Yüzde 25 zam sınırı uygulaması kalkınca kiralar daha çok artmaya başladı'Kentte son aylarda artan konut talebinin ancak yüzde 20'sinin karşılanabildiğini belirten, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “İki yıldır devam eden yüzde 25 zam sınırı uygulaması Temmuz ayı itibariyle yürürlükte kalktı. İlimizde son bir aydır kiralık konutlara olan yüksek talep, kira fiyatlarını arttırmıştı. Yüzde 25 zam sınırı uygulamasının kalkmasıyla birlikte kiralar daha çok artmaya başladı. Bugün Malatya'da, 12 ila 13 bin TL'den aşağı kiralık ev bulmak çok zor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Aksi halde büyük bir mağduriyet oluşacaktır” dedi.'Kent genelinde acil 5-6 bin konuta ihtiyaç var'Deprem bölgelerindeki kentlere kira sınırlaması getirilmesinin gerektiğini kaydeden Özgül, “Malatya'da şuan talebin karşılanabilmesi için acil 5-6 bin konuta ihtiyaç var. Aksi halde önümüzdeki aylarda okulların açılması ve tayin dönemi ile birlikte oluşacak konut talepleri daha da artacaktır. Bu duruma acil çözüm bulunmalı çünkü talep git gide artıyor“ diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/bakan-uraloglu-duyurdu-ankara-istanbul-arasi-80-dakikaya-dusecek-1085645273.html
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0d/1085814939_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_cd46037d34c7f35a92a0a759bc293d0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
malatya, deprem, deprem
malatya, deprem, deprem

Malatya'da konuta talep artıyor, kiralar yükseliyor

00:29 13.07.2024 (güncellendi: 00:48 13.07.2024)
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya - konut - bina
Malatya - konut - bina - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© İHA / HASAN ERYILMAZ
Abone ol
Deprem bölgesi Malatya'da, konuta artan talep kira fiyatlarını artırdı. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, iki yıldır yürürlükte olan ‘yüzde 25 zam sınırı' uygulamasının sona ermesiyle birlikte kent genelindeki kira fiyatlarında ciddi artışların yaşandığını söyledi.
Deprem bölgesi Malatya'da, iki yıldır yürürlükte olan ‘yüzde 25 zam sınırı' uygulamasının sona ermesiyle birlikte 7 ila 20 bin TL aralığında değişen kira fiyatları 13 ila 30 bin TL aralığında seyrediyor.

'Yüzde 25 zam sınırı uygulaması kalkınca kiralar daha çok artmaya başladı'

Kentte son aylarda artan konut talebinin ancak yüzde 20'sinin karşılanabildiğini belirten, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “İki yıldır devam eden yüzde 25 zam sınırı uygulaması Temmuz ayı itibariyle yürürlükte kalktı. İlimizde son bir aydır kiralık konutlara olan yüksek talep, kira fiyatlarını arttırmıştı. Yüzde 25 zam sınırı uygulamasının kalkmasıyla birlikte kiralar daha çok artmaya başladı. Bugün Malatya'da, 12 ila 13 bin TL'den aşağı kiralık ev bulmak çok zor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Aksi halde büyük bir mağduriyet oluşacaktır” dedi.

'Kent genelinde acil 5-6 bin konuta ihtiyaç var'

Deprem bölgelerindeki kentlere kira sınırlaması getirilmesinin gerektiğini kaydeden Özgül, “Malatya'da şuan talebin karşılanabilmesi için acil 5-6 bin konuta ihtiyaç var. Aksi halde önümüzdeki aylarda okulların açılması ve tayin dönemi ile birlikte oluşacak konut talepleri daha da artacaktır. Bu duruma acil çözüm bulunmalı çünkü talep git gide artıyor“ diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
8 Temmuz, 12:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала