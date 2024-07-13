https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/kuzey-koreden-catisma-programi-dedigi-nato-zirvesinin-sonuc-bildirgesine-tepki-reddediyoruz-1085824641.html
Kuzey Kore'den 'çatışma programı' dediği NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki: 'Reddediyoruz'
Kuzey Kore'den 'çatışma programı' dediği NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki: 'Reddediyoruz'
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesini kınadığını açıkladı. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T12:47+0300
2024-07-13T12:47+0300
2024-07-13T12:47+0300
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nato
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avrupa-atlantik güvenliği
soğuk savaş
dünya savaşı
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan bir bildiride, Washington'daki NATO zirvesinin sonuç bildirgesini şiddetle kınandığını ve bunu zirvenin bir 'çatışma programı' olarak değerlendirildiğini açıkladı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Açıklamada, ABD'nin NATO'yu genişletme çabasının uluslararası güvenlik durumunu ciddi şekilde kötüleştirdiği ve küresel bir silahlanma yarışını kışkırttığı vurgulanırken yine ABD'nin NATO'yu 'küreselleştirme' stratejisinin insanlığı yeni bir dünya savaşı riskiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.Buna ek olarak açıklamada, ABD'nin Avrupa-Atlantik güvenlik durumunun kötüleşmesinden diğer ülkeleri sorumlu tutmadan önce, NATO'nun 'çılgınca doğuya doğru genişlemesi' yoluyla Avrupa'da güvenliğin ihlal edilmesinin arkasındaki asıl suçlunun kim olduğunu bulması gerektiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/kuzey-kore-askeri-egitim-heyetinden-rusyaya-resmi-ziyaret-1085693622.html
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kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, yonhap, nato, abd, avrupa-atlantik güvenliği, soğuk savaş, dünya savaşı
kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, yonhap, nato, abd, avrupa-atlantik güvenliği, soğuk savaş, dünya savaşı
Kuzey Kore'den 'çatışma programı' dediği NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki: 'Reddediyoruz'
Kuzey Kore, 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesini kınadığını açıkladı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan bir bildiride, Washington'daki NATO zirvesinin sonuç bildirgesini şiddetle kınandığını ve bunu zirvenin bir 'çatışma programı' olarak değerlendirildiğini açıkladı.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bağımsız ve egemen devletlerin meşru haklarını ihlal eden yasadışı bir belge ve küresel ölçekte yeni bir Soğuk Savaş ve askeri çatışmayı teşvik eden bir çatışma programı olan Washington Zirvesi Sonuç Bildirgesi'ni en güçlü şekilde kınamakta ve reddetmektedir.
Açıklamada, ABD'nin NATO'yu genişletme çabasının uluslararası güvenlik durumunu ciddi şekilde kötüleştirdiği ve küresel bir silahlanma yarışını kışkırttığı vurgulanırken yine ABD'nin NATO'yu 'küreselleştirme' stratejisinin insanlığı yeni bir dünya savaşı riskiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.
Buna ek olarak açıklamada, ABD'nin Avrupa-Atlantik güvenlik durumunun kötüleşmesinden diğer ülkeleri sorumlu tutmadan önce, NATO'nun 'çılgınca doğuya doğru genişlemesi' yoluyla Avrupa'da güvenliğin ihlal edilmesinin arkasındaki asıl suçlunun kim olduğunu bulması gerektiği belirtildi.