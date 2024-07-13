https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/kuzey-koreden-catisma-programi-dedigi-nato-zirvesinin-sonuc-bildirgesine-tepki-reddediyoruz-1085824641.html

Kuzey Kore'den 'çatışma programı' dediği NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki: 'Reddediyoruz'

Kuzey Kore'den 'çatışma programı' dediği NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki: 'Reddediyoruz'

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesini kınadığını açıkladı. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T12:47+0300

2024-07-13T12:47+0300

2024-07-13T12:47+0300

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan bir bildiride, Washington'daki NATO zirvesinin sonuç bildirgesini şiddetle kınandığını ve bunu zirvenin bir 'çatışma programı' olarak değerlendirildiğini açıkladı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Açıklamada, ABD'nin NATO'yu genişletme çabasının uluslararası güvenlik durumunu ciddi şekilde kötüleştirdiği ve küresel bir silahlanma yarışını kışkırttığı vurgulanırken yine ABD'nin NATO'yu 'küreselleştirme' stratejisinin insanlığı yeni bir dünya savaşı riskiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.Buna ek olarak açıklamada, ABD'nin Avrupa-Atlantik güvenlik durumunun kötüleşmesinden diğer ülkeleri sorumlu tutmadan önce, NATO'nun 'çılgınca doğuya doğru genişlemesi' yoluyla Avrupa'da güvenliğin ihlal edilmesinin arkasındaki asıl suçlunun kim olduğunu bulması gerektiği belirtildi.

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kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, yonhap, nato, abd, avrupa-atlantik güvenliği, soğuk savaş, dünya savaşı