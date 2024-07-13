https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/kpss-lisans-sinavi-ne-zaman-sonuclari-hangi-tarihte-aciklanacak-1085826339.html

KPSS Lisans sınavı ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS Lisans sınavı ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. katılacak adaylar... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T14:03+0300

2024-07-13T14:03+0300

2024-07-13T14:03+0300

türkiye

nüfus

nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

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kpss

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için artık saatler kaldı. KPSS'ye girecek adaylar sınav bilgilerini araştırıyor. KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlayacak? Pazar günü uygulanacak olan KPSS Lisans sınavının sonuçları ile ilgili bilgi de ÖSYM sınav takviminde yer verildi. KPSS lisans sınavı ne zaman?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.KPSS'de ek süre verilecek mi?Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.KPSS giriş belgesi nasıl alınır?2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı için ÖSYM AİS'te T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmanız gerekiyor.KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınavı 23 Ağustos 2024 tarihinde erişime açılacak. Genel yetenek-genel kültür oturumuna 1,5 milyona yakın aday başvurduÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ile KPSS maratonunun başlayacağını bildirdi.Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarının geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 adayın genel yetenek-genel kültür oturumuna, 54 adayın ise eğitim bilimleri oturumuna katılacağını açıklayan Ersoy, "Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda, eğitim bilimleri oturumu ise 1315 binada, toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak" bilgisini paylaştı. Sınavlarda 270 binden fazla görevli yer alacakGenel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevlinin yer alacağını aktaran Ersoy, "Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. Sınavın uygulanacağı bölgelerdeki sınav koordinatörlerimizle sürekli temas halinde olacağız. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında genel yetenek-genel kültür oturumunda 15 bin 271, eğitim bilimleri oturumunda ise 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak" ifadelerini kullandı. 5 binden fazla şehit ve gazi yakını aday sınav ücretinden muaf tutulduGenel yetenek-genel kültür oturumuna 2 bin 315, eğitim bilimlerine ise 730 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğu, 5 bin 421 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini verdi.- Kadın aday sayısı erkek aday sayısının yaklaşık iki katıErsoy, 22-32 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğu bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını bildiren Ersoy, KPSS'ye katılacak tüm adaylara başarılar diledi.KPSS adayları için yarın nüfus müdürlükleri açık olacak mı?Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yarın düzenlenecek 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarınki sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.İşlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, adayların vakit kaybı yaşamaması için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kpss-on-lisans-basvurulari-basladi-1084793283.html

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