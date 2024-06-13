https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kpss-on-lisans-basvurulari-basladi-1084793283.html

KPSS ön lisans başvuruları başladı

KPSS ön lisans başvuruları başladı

Sputnik Türkiye

Ön lisans düzeyinde yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvurular başladı 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T10:19+0300

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türkiye

ösym

kpss

başvuru

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ÖSYM tarafından yayımlanan açıklamada, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacağı açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.KPSS’ye başvurular, 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınırken 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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