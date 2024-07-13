https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/kipas-kagit-fabrikasindaki-yangin-yeniden-kontrolden-cikti-gecenin-karanligini-alevler-aydinlatti-1085815964.html

Kipaş Kağıt Fabrikası’ndaki yangın yeniden kontrolden çıktı

Kipaş Kağıt Fabrikası’ndaki yangın yeniden kontrolden çıktı

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası’nda akşam saatlerinde başlayan ve gece kontrol altına alınan... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T01:02+0300

2024-07-13T01:02+0300

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türkiye

aydın

aydın

söke

yangın

yangın söndürme

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Aydın’ı yanı sıra çevre illerden de takviye gelen ekiplerin desteği ile sürdürülen söndürme çalışmaları devam ederken, gece yarısı yeniden şiddetlenen yangından yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. Akşam saatlerinde Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile gece kontrol altına alınmıştı. Gece yarısı rüzgarın şiddetini arttırması ile tekrar kontrolden çıkan yangını söndürmek için karadan müdahaleler devam ediyor. Yangına itfaiye ve orman ekiplerinin yanında AFAD, UMKE ve TOMA’lar da müdahale ediyor. Aydın Büyükşehir ve ilçe belediyelerin araçlarının yanında bazı özel firmaların tankerleri ile de devam eden söndürme çalışmalarına destek için Muğla, Manisa, Antalya ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesi de ekip gönderdi. Yangını söndürme çalışmaları oluşturulan kriz merkezince yönetilirken şu an itibariyle oluşan maddi hasarın ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Saatlerdir devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

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