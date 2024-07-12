Meteoroloji uyardı, 17 ilde alarm verildi: Sağanak ve fırtına devam edecek mi?
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
© AP Photo / Francisco Seco
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Temmuz 2024 Cuma tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Tahminlere göre, 17 ilde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Yağışlı hava, özellikle kuzey ve iç kesimlerde etkili olacak. Hafta sonu ise İzmir ve İstanbul'da yağış beklenmiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? 12 Temmuz hava durumu ne? Bugün yağmur yağacak mı?
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sıcak hava yerini nem, sağanak ve fırtınaya bırakıyor. Hafta sonuna kadar yağışlı hava yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor.
Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?
Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yağış beklenen bölgeler ve iller hakkında şu bilgileri paylaştı:
"Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Edirne dışında Marmara bölgesi, kıyı Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ve Karadeniz bölgesinde yağışları görmek mümkün olacak."
Hafta sonu hava durumu
Tekin, hafta sonu serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirtti:
"Cumartesi günü, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz bölgesinde yağışlar görülecek. Pazar ve pazartesi günü ise yağışların yurdun doğu kesimlerinde gerçekleşmesini bekliyoruz."
Büyük şehirlerde hava durumu
Tekin, Ankara, İstanbul ve İzmir için hava durumu tahminlerini de paylaştı:
"Ankara’da cuma ve cumartesi günü yağış bekleniyor, kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli olabilir. İstanbul’da cuma günü yağış görülecek, hafta sonu ise yağış ara verecek. İzmir’de cuma günü yağış bekleniyor, ancak hafta sonu yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 36-37 derece arasında olacak."
12 Temmuz hava durumu tahminleri: Bugün yağmur yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Manisa, Adana, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Sivas, Bolu, Düzce, Zonguldak, Amasya, Artvin, Trabzon ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul için en yüksek nem oranının yüzde 92 olacağı belirtildi.
Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın’ın iç kesimleri, Isparta’nın doğu ve Konya’nın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 38°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 34°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 34°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 39°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar ve Isparta'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 34°C
Az bulutlu
HATAY 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri, Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 32°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 28°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 37°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 41°C
Az bulutlu ve açık