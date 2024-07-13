https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/istanbulda-tekel-bayisinin-asma-tavani-coktu-1-yarali-1085818827.html
İstanbul'da tekel bayisinin asma tavanı çöktü: 1 yaralı
İstanbul'da tekel bayisinin asma tavanı çöktü: 1 yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekel bayinin asma tavanı çöktü. İçeride bulunan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şahıslardan biri hafif şekilde... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T02:18+0300
2024-07-13T02:18+0300
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İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren tekel bayisinin asma katı akşam saatlerinde aniden çöktü.Dükkandaki malzemelerin depolandığı alanda yaşanan çökmede içeride bulunan iki kişiden biri yaralandı.İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Hafif yaralı kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Cadde tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı, binadaki doğal gaz, su ve elektrik kesildi.Ekiplerin çökmenin yaşandığı alandaki çalışmaları sürüyor. Çökme anı güvenlik kamerasındaGüvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, asma katın çökmesi, malzemelerin dükkanın önündeki kaldırıma saçılması ve çevredeki vatandaşların müdahalesi yer aldı.Olay sırasında caddedeki başka bir dükkanda bulunan Hüseyin Yavuz, asma kata fazla miktarda malzeme yüklendiğini düşündüğünü söyledi.Yavuz, asma katın çökmesinin ardından iki kişiyi kendi imkanlarıyla çıkardıklarını anlatarak, "En azından ciddi bir yaralanma olmadı, kimse hayatını kaybetmedi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/istanbulda-6-katli-bir-binadan-dusen-tugla-parcalari-nedeniyle-bina-tedbir-amaciyla-bosaltildi-1085785813.html
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istanbul, zeytinburnu, tekel, tekel bayi
İstanbul'da tekel bayisinin asma tavanı çöktü: 1 yaralı
02:18 13.07.2024 (güncellendi: 02:26 13.07.2024)
İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekel bayinin asma tavanı çöktü. İçeride bulunan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şahıslardan biri hafif şekilde yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren tekel bayisinin asma katı akşam saatlerinde aniden çöktü.
Dükkandaki malzemelerin depolandığı alanda yaşanan çökmede içeride bulunan iki kişiden biri yaralandı.
İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralı kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Cadde tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı, binadaki doğal gaz, su ve elektrik kesildi.
Ekiplerin çökmenin yaşandığı alandaki çalışmaları sürüyor.
Çökme anı güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, asma katın çökmesi, malzemelerin dükkanın önündeki kaldırıma saçılması ve çevredeki vatandaşların müdahalesi yer aldı.
Olay sırasında caddedeki başka bir dükkanda bulunan Hüseyin Yavuz, asma kata fazla miktarda malzeme yüklendiğini düşündüğünü söyledi.
Yavuz, asma katın çökmesinin ardından iki kişiyi kendi imkanlarıyla çıkardıklarını anlatarak, "En azından ciddi bir yaralanma olmadı, kimse hayatını kaybetmedi" dedi.