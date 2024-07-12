İstanbul'da 6 katlı bir binadan düşen tuğla parçaları nedeniyle bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En beğenilen milletvekilleri listesi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Borç ödeyememe krizi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sokak hayvanları yasası hazır. Peki içeriğinde neler var?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:28
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:26
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/istanbulda-6-katli-bir-binadan-dusen-tugla-parcalari-nedeniyle-bina-tedbir-amaciyla-bosaltildi-1085785813.html
İstanbul'da 6 katlı bir binadan düşen tuğla parçaları nedeniyle bina tedbir amacıyla boşaltıldı
İstanbul'da 6 katlı bir binadan düşen tuğla parçaları nedeniyle bina tedbir amacıyla boşaltıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Bahçelievler’de yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçaları düşmesi üzerine bina tedbir amacıyla boşaltıldı... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T02:51+0300
2024-07-12T02:51+0300
türkiye
istanbul
bahçelievler
bina
tahliye
tuğla
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085785521_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_67511e2333aa69e48874fb1e1efe9bc0.jpg
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda, yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçalarının düşmesi üzerine durum Polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerine bildirildi.Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda 48 yıllık olduğu öğrenilen 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle binaya alınmayan vatandaşlar Bahçelievler Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince konaklamaları için çevre otellere yerleştirildi. Belediye ekiplerinin yarın binada geniş kapsamlı inceleme yapacağı karot örneği alacağı belirtildi.'48 yıllık bir bina'Binada herhangi bir acil durumun olmadığını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Tabi ki 48 yıllık bir bina, bitişik binalar. Yandaki yer hafriyatı alınmış, zemini betonlaştırılmış. Fakat yan yana olduğu için yıkılan binanın inşaata başlanan, kentsel dönüşüme uğrayan binanın tuğlaları kalmış. Ordan döküldüğünü söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız gelip baktılar. Binada herhangi bir şu an için acil bir durum yok ama buna rağmen biz komşularımızı misafir ediyoruz bu gece için. Sabah erkenden karot alınacak ona göre karar verilecek. Bir çıtırtı duyulmamış, bir sallanma duyulmamış ama biz yine de emniyet açısından bu tedbiri alıyoruz ki bi sıkıntı oluşmasın. Buradan Bahçelievler’deki tüm komşularımıza şunu belirtmek istiyorum: Kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Burada hep birlikte bir karar verip bir an önce kentsel dönüşümü hızlandıralım” diye konuştu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fenomenler-sorusturmasi-para-kasasi-oldugu-iddia-edilen-gokhan-goz-araniyor-1085785256.html
türkiye
istanbul
bahçelievler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085785521_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_898c0e154103bad5eb27dfe45365cf36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, bahçelievler, bina, tahliye, tuğla
istanbul, bahçelievler, bina, tahliye, tuğla

İstanbul'da 6 katlı bir binadan düşen tuğla parçaları nedeniyle bina tedbir amacıyla boşaltıldı

02:51 12.07.2024
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİİstanbul Bahçelievler’de yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçaları düşmesi üzerine bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Belediye ekiplerinin sabah detaylı inceleme yapacağı binada, bina sakinleri çevre otellere yerleştirildi.
İstanbul Bahçelievler’de yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçaları düşmesi üzerine bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Belediye ekiplerinin sabah detaylı inceleme yapacağı binada, bina sakinleri çevre otellere yerleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ
Abone ol
İstanbul Bahçelievler’de yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçaları düşmesi üzerine bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Belediye ekiplerinin sabah detaylı inceleme yapacağı binada, bina sakinleri çevre otellere yerleştirildi.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda, yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçalarının düşmesi üzerine durum Polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu.
Yapılan inceleme sonucunda 48 yıllık olduğu öğrenilen 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle binaya alınmayan vatandaşlar Bahçelievler Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince konaklamaları için çevre otellere yerleştirildi. Belediye ekiplerinin yarın binada geniş kapsamlı inceleme yapacağı karot örneği alacağı belirtildi.

'48 yıllık bir bina'

Binada herhangi bir acil durumun olmadığını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Tabi ki 48 yıllık bir bina, bitişik binalar. Yandaki yer hafriyatı alınmış, zemini betonlaştırılmış. Fakat yan yana olduğu için yıkılan binanın inşaata başlanan, kentsel dönüşüme uğrayan binanın tuğlaları kalmış. Ordan döküldüğünü söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız gelip baktılar. Binada herhangi bir şu an için acil bir durum yok ama buna rağmen biz komşularımızı misafir ediyoruz bu gece için. Sabah erkenden karot alınacak ona göre karar verilecek. Bir çıtırtı duyulmamış, bir sallanma duyulmamış ama biz yine de emniyet açısından bu tedbiri alıyoruz ki bi sıkıntı oluşmasın. Buradan Bahçelievler’deki tüm komşularımıza şunu belirtmek istiyorum: Kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Burada hep birlikte bir karar verip bir an önce kentsel dönüşümü hızlandıralım” diye konuştu
Neslim Güngen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
TÜRKİYE
Fenomenler soruşturması: 'Para kasası' olduğu iddia edilen Gökhan Göz aranıyor
02:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала