https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/istanbulda-6-katli-bir-binadan-dusen-tugla-parcalari-nedeniyle-bina-tedbir-amaciyla-bosaltildi-1085785813.html

İstanbul'da 6 katlı bir binadan düşen tuğla parçaları nedeniyle bina tedbir amacıyla boşaltıldı

İstanbul'da 6 katlı bir binadan düşen tuğla parçaları nedeniyle bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Bahçelievler’de yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçaları düşmesi üzerine bina tedbir amacıyla boşaltıldı... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T02:51+0300

2024-07-12T02:51+0300

2024-07-12T02:51+0300

türkiye

istanbul

bahçelievler

bina

tahliye

tuğla

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda, yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan 6 katlı bir binadan tuğla parçalarının düşmesi üzerine durum Polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerine bildirildi.Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda 48 yıllık olduğu öğrenilen 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle binaya alınmayan vatandaşlar Bahçelievler Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince konaklamaları için çevre otellere yerleştirildi. Belediye ekiplerinin yarın binada geniş kapsamlı inceleme yapacağı karot örneği alacağı belirtildi.'48 yıllık bir bina'Binada herhangi bir acil durumun olmadığını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Tabi ki 48 yıllık bir bina, bitişik binalar. Yandaki yer hafriyatı alınmış, zemini betonlaştırılmış. Fakat yan yana olduğu için yıkılan binanın inşaata başlanan, kentsel dönüşüme uğrayan binanın tuğlaları kalmış. Ordan döküldüğünü söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız gelip baktılar. Binada herhangi bir şu an için acil bir durum yok ama buna rağmen biz komşularımızı misafir ediyoruz bu gece için. Sabah erkenden karot alınacak ona göre karar verilecek. Bir çıtırtı duyulmamış, bir sallanma duyulmamış ama biz yine de emniyet açısından bu tedbiri alıyoruz ki bi sıkıntı oluşmasın. Buradan Bahçelievler’deki tüm komşularımıza şunu belirtmek istiyorum: Kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Burada hep birlikte bir karar verip bir an önce kentsel dönüşümü hızlandıralım” diye konuştu

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istanbul, bahçelievler, bina, tahliye, tuğla