https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/israilin-guvenli-bolge-dedigi-yeri-kendisi-vurdu-90-kisi-hayatini-kaybetti--1085839174.html

İsrail 'güvenli bölge' dediği yeri vurdu: Birçoğu çocuk 90 kişi hayatını kaybetti

İsrail 'güvenli bölge' dediği yeri vurdu: Birçoğu çocuk 90 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T23:00+0300

2024-07-13T23:00+0300

2024-07-13T23:00+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin

israil

israil savunma bakanlığı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan ve daha önce 'güvenli bölge' olarak ilan ettiği El Mevasi'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında bilanço ağırlaşıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yerinden edilen sivillerin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a, yaralı sayısının ise 300'e yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerin yarısının kadın ve çocuk olduğu, yaralılar arasında da onlarca kadın ve çocuk olduğu aktarıldı.

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gazze

gazze şeridi

filistin

israil

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gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı