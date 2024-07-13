https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/israilin-guvenli-bolge-dedigi-yeri-kendisi-vurdu-90-kisi-hayatini-kaybetti--1085839174.html
İsrail 'güvenli bölge' dediği yeri vurdu: Birçoğu çocuk 90 kişi hayatını kaybetti
İsrail 'güvenli bölge' dediği yeri vurdu: Birçoğu çocuk 90 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T23:00+0300
2024-07-13T23:00+0300
2024-07-13T23:00+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan ve daha önce 'güvenli bölge' olarak ilan ettiği El Mevasi'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında bilanço ağırlaşıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yerinden edilen sivillerin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a, yaralı sayısının ise 300'e yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerin yarısının kadın ve çocuk olduğu, yaralılar arasında da onlarca kadın ve çocuk olduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-ukrayna-ordusuna-ait-techizatin-bulundugu-tren-vuruldu-1085839053.html
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gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı
gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı
İsrail 'güvenli bölge' dediği yeri vurdu: Birçoğu çocuk 90 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan ve daha önce 'güvenli bölge' olarak ilan ettiği El Mevasi'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında bilanço ağırlaşıyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yerinden edilen sivillerin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a, yaralı sayısının ise 300'e yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerin yarısının kadın ve çocuk olduğu, yaralılar arasında da onlarca kadın ve çocuk olduğu aktarıldı.