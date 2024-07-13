https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/israil-ucaklari-guvenli-bolgeye-saldirdi-en-az-50-kisi-oldu-1085825729.html

İsrail uçakları 'güvenli' bölgeye saldırdı: En az 71 kişi öldü, 289 yaralandı

İsrail uçakları 'güvenli' bölgeye saldırdı: En az 71 kişi öldü, 289 yaralandı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, daha önce 'güvenli olduğunu' iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T13:21+0300

2024-07-13T13:21+0300

2024-07-13T13:51+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

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Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenledi.Saldırılarda en az 70 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hayatını kaybedenlerden bir kısmının cenazeleri ve yaralananlar Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.Mevasi'ye zorunlu göçİsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri 'güvenlikleri için' acilen boşaltmaları yönünde açıklama yaptı.Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin 'tehlikeli çatışma bölgesi' olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.Bunun üzerine, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, Deyr el-Belah'ın güneybatısından Refah'ın batısına uzanan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledildi.Yerleşim için uygun olmayan kumluk Mevasi bölgesine tahliye edilen Filistinliler ise altyapı, kanalizasyon, elektrik hattı ve iletişimden yoksun bu alanda sığınmak zorunda kaldı.'İsrail bombaladığı yeri 'güvenli' olarak sınıflandırmıştı'Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtti.Basal yaptığı açıklamada, İsrail'in 'güvenli' diye açıkladığı Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan bombardımanında onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.İsrail ordusunun bombaladığı bölgede, yerinden edilmiş on binlerce Filistinli için çadırlar bulunduğuna dikkati çeken Basal, "İsrail bombaladığı yeri 'güvenli' olarak sınıflandırmıştı" dedi.Basal, saldırıda ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğunu da kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/disisleri-bakanligindan-israil-disisleri-bakani-katzin-paylasimina-tepki-1085813203.html

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil