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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/israil-ucaklari-guvenli-bolgeye-saldirdi-en-az-50-kisi-oldu-1085825729.html
İsrail uçakları 'güvenli' bölgeye saldırdı: En az 71 kişi öldü, 289 yaralandı
İsrail uçakları 'güvenli' bölgeye saldırdı: En az 71 kişi öldü, 289 yaralandı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, daha önce 'güvenli olduğunu' iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T13:21+0300
2024-07-13T13:51+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
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Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenledi.Saldırılarda en az 70 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hayatını kaybedenlerden bir kısmının cenazeleri ve yaralananlar Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.Mevasi'ye zorunlu göçİsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri 'güvenlikleri için' acilen boşaltmaları yönünde açıklama yaptı.Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin 'tehlikeli çatışma bölgesi' olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.Bunun üzerine, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, Deyr el-Belah'ın güneybatısından Refah'ın batısına uzanan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledildi.Yerleşim için uygun olmayan kumluk Mevasi bölgesine tahliye edilen Filistinliler ise altyapı, kanalizasyon, elektrik hattı ve iletişimden yoksun bu alanda sığınmak zorunda kaldı.'İsrail bombaladığı yeri 'güvenli' olarak sınıflandırmıştı'Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtti.Basal yaptığı açıklamada, İsrail'in 'güvenli' diye açıkladığı Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan bombardımanında onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.İsrail ordusunun bombaladığı bölgede, yerinden edilmiş on binlerce Filistinli için çadırlar bulunduğuna dikkati çeken Basal, "İsrail bombaladığı yeri 'güvenli' olarak sınıflandırmıştı" dedi.Basal, saldırıda ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğunu da kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/disisleri-bakanligindan-israil-disisleri-bakani-katzin-paylasimina-tepki-1085813203.html
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İsrail uçakları 'güvenli' bölgeye saldırdı: En az 71 kişi öldü, 289 yaralandı

13:21 13.07.2024 (güncellendi: 13:51 13.07.2024)
Gazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
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İsrail ordusunun, daha önce 'güvenli olduğunu' iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda en az 70 Filistinli öldü onlarcası da yaralandı.
Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenledi.
Saldırılarda en az 70 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hayatını kaybedenlerden bir kısmının cenazeleri ve yaralananlar Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.

Mevasi'ye zorunlu göç

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri 'güvenlikleri için' acilen boşaltmaları yönünde açıklama yaptı.
Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin 'tehlikeli çatışma bölgesi' olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.
Bunun üzerine, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, Deyr el-Belah'ın güneybatısından Refah'ın batısına uzanan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.
Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.
Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledildi.
Yerleşim için uygun olmayan kumluk Mevasi bölgesine tahliye edilen Filistinliler ise altyapı, kanalizasyon, elektrik hattı ve iletişimden yoksun bu alanda sığınmak zorunda kaldı.

'İsrail bombaladığı yeri 'güvenli' olarak sınıflandırmıştı'

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtti.
Basal yaptığı açıklamada, İsrail'in 'güvenli' diye açıkladığı Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef alan bombardımanında onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.
İsrail ordusunun bombaladığı bölgede, yerinden edilmiş on binlerce Filistinli için çadırlar bulunduğuna dikkati çeken Basal, "İsrail bombaladığı yeri 'güvenli' olarak sınıflandırmıştı" dedi.
Basal, saldırıda ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğunu da kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
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