https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/disisleri-bakanligindan-israil-disisleri-bakani-katzin-paylasimina-tepki-1085813203.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki göstererek, Katz'ın "saygısızlık, yalan ve... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T22:55+0300

2024-07-12T22:55+0300

2024-07-12T22:55+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

yisrael katz

sosyal medya

recep tayyip erdoğan

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Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Katz'ın "saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalar" yapmaya devam ettiğinin görüldüğü belirtildi.Bu tarz beyanların, bölgedeki gerçek gündemi değiştirmesine izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, "İsrail Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır. İsrail Hükümeti, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdüreceği vurgulandı.İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesinde-konusuyor-1085784377.html

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dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, yisrael katz, sosyal medya, recep tayyip erdoğan