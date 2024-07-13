https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/gurcistan-basbakani-kobakhidze-abd-ile-iliskiler-2025ten-itibaren-degisecek-1085827379.html

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: ABD ile ilişkiler 2025'ten itibaren değişecek

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: ABD ile ilişkiler 2025'ten itibaren değişecek

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan ile ABD arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yılın başından itibaren önemli ölçüde değişeceğini belirtti. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T14:50+0300

2024-07-13T14:50+0300

2024-07-13T14:50+0300

dünya

gürcistan

irakli kobahidze

abd

kafkasya

abd seçimleri

abd başkanlık seçimleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/01/1080273582_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_d523c74e2986b3d04731d22d6fd514e0.jpg

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Gürcistan ve ABD arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve sıfırlanması gerektiğini ve ABD'nin son kararlarının buna elverişli olmadığını belirtti.ABD, Gürcistan'ın 'yabancı ajanlar' yasasını kabul etmesinin ardından vize kısıtlamaları getirmiş ve Gürcistan'daki ortak askeri tatbikatları süresiz olarak ertelemişti.Kobakhidze yaptığı açıklamada, "Yılın başından itibaren Gürcistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin gelişiminin önemli ölçüde değişeceğinden eminim" diyerek ABD'nin son kararlarının buna elverişli olmadığını bir kez daha belirtti.Kobakhidze açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/gurcistan-iktidar-partisinden-abdnin-yaptirim-tehdidine-yanit-kimsenin-kolonisi-olmayacagiz-1084202518.html

gürcistan

kafkasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, irakli kobahidze, abd, kafkasya, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri