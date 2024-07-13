https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/gurcistan-basbakani-kobakhidze-abd-ile-iliskiler-2025ten-itibaren-degisecek-1085827379.html
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: ABD ile ilişkiler 2025'ten itibaren değişecek
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: ABD ile ilişkiler 2025'ten itibaren değişecek
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan ile ABD arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yılın başından itibaren önemli ölçüde değişeceğini belirtti. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T14:50+0300
2024-07-13T14:50+0300
2024-07-13T14:50+0300
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Gürcistan ve ABD arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve sıfırlanması gerektiğini ve ABD'nin son kararlarının buna elverişli olmadığını belirtti.ABD, Gürcistan'ın 'yabancı ajanlar' yasasını kabul etmesinin ardından vize kısıtlamaları getirmiş ve Gürcistan'daki ortak askeri tatbikatları süresiz olarak ertelemişti.Kobakhidze yaptığı açıklamada, "Yılın başından itibaren Gürcistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin gelişiminin önemli ölçüde değişeceğinden eminim" diyerek ABD'nin son kararlarının buna elverişli olmadığını bir kez daha belirtti.Kobakhidze açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/gurcistan-iktidar-partisinden-abdnin-yaptirim-tehdidine-yanit-kimsenin-kolonisi-olmayacagiz-1084202518.html
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gürcistan, irakli kobahidze, abd, kafkasya, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri
gürcistan, irakli kobahidze, abd, kafkasya, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: ABD ile ilişkiler 2025'ten itibaren değişecek
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan ile ABD arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yılın başından itibaren önemli ölçüde değişeceğini belirtti.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Gürcistan ve ABD arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve sıfırlanması gerektiğini ve ABD'nin son kararlarının buna elverişli olmadığını belirtti.
ABD, Gürcistan'ın 'yabancı ajanlar' yasasını kabul etmesinin ardından vize kısıtlamaları getirmiş ve Gürcistan'daki ortak askeri tatbikatları süresiz olarak ertelemişti.
Kobakhidze yaptığı açıklamada, "Yılın başından itibaren Gürcistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin gelişiminin önemli ölçüde değişeceğinden eminim" diyerek ABD'nin son kararlarının buna elverişli olmadığını bir kez daha belirtti.
Kobakhidze açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Son üç ya da dört yılda Gürcistan'daki süreçler o kadar hızlı gelişti ki, ilişkilerde bazı zorluklar ortaya çıktı ve bunların sıfırlanması ve iyileştirilmesi gerekiyor. Aynı kararlar ilişkilerin yeniden canlanmasına ve sıfırlanmasına katkıda bulunmuyor.