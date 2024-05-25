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Gürcistan iktidar partisinden ABD'nin yaptırım tehdidine yanıt: 'Kimsenin kolonisi olmayacağız'
Gürcistan iktidar partisinden ABD'nin yaptırım tehdidine yanıt: 'Kimsenin kolonisi olmayacağız'
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İktidardaki Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaladze, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Gürcistan yetkililerine uygulanacağını dile... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T19:23+0300
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İktidardaki Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaha Kaladze, ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda, kişinin kendi kaderinin ve uygulanan yaptırımların daha az ehemmiyet taşıdığını ve Gürcistan'ın asla birilerinin sömürgesi olmayacağını söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nın Gürcistan'ın 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını kabul etmesine, 'Gürcistan'da demokrasinin altını oymaktan' sorumlu olanlara, onların işbirlikçilerine ve aile üyelerine vize kısıtlamaları getirerek karşılık verdiğini dile getirmiş ve ayrıca Gürcistan ile ikili işbirliğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğini belirtmişti.Kaladze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kaladze açıklamasında, ABD'nin neden yaptırım uygulaması gerektiğini anlamadığını belirterek, "Neden yaptırım uygulansın, ne için? Onlar daha güçlü bir devlet ve adaylık statüsü konusunda davrandıkları gibi bize baskı mı yapmak istiyorlar? Lütfen bırakın yapsınlar! Böyle yaparak bize geri adım mı attıracaklar, ülkeyi mi teslim edecekler? Kimse böyle bir şey hayal ediyor mu? Bir şekilde bunun üstesinden geleceğiz" cümlelerinin altını çizdi.Kaladze ülkenin kalkınması ve barışın korunmasının 'başka ülkelere seyahat etmekten' daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu ülke olduğunda ben, aile üyelerim ve yetkililer tüm bunlara katlanacağız. Benim için önemli olan bu ülkenin kalkınması ve barışın korunmasıdır" dediİktidardaki Gürcü Rüyası ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamasını Gürcistan'ın egemenlik ve bağımsızlığına yönelik kaba ve alaycı bir kısıtlama girişimi olarak nitelendirerek, bir ülkenin yetkilisinin başka bir ülkenin kanun koyucusunu sırf şeffaflık yasası lehinde oy kullandığı için yaptırımlarla tehdit etmesinin dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olduğunu kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ABD makamlarının 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesiyle bağlantılı olarak Gürcistan'a yönelik tutumunun, egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstahça bir müdahale olduğunu dile getirmişti.Zaharova açıklamasında, Gürcistan ve halkının ABD'nin yaptığı bu 'şantaja' boyun eğmesi halinde kendilerine her şeyin yapılabileceğini göstermiş olacağını belirterek, "Bu bir hakikat, tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi. Bu ülke, Ukrayna'nın, Ukrayna halkının ve toplumunun iç yaşamını düzenleyen herhangi bir yasanın Amerikan parasıyla geliştirilebileceğini, bir yasama kanunu şeklinde uygulanabileceğini ve yürütülebileceğini gösterir göstermez, Batı bu devlete her şeyin yapılabileceğini anladı" cümlelerini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/zaharova-abd-egemen-devletlerin-islerine-asagilayici-ve-kustah-bir-sekilde-mudahale-ediyor-1084184405.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, tiflis, antony blinken, abd, koloni
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Gürcistan iktidar partisinden ABD'nin yaptırım tehdidine yanıt: 'Kimsenin kolonisi olmayacağız'

19:23 25.05.2024 (güncellendi: 19:25 25.05.2024)
© Flickr / George MelGürcistan bayrağı
Gürcistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© Flickr / George Mel
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İktidardaki Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaladze, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Gürcistan yetkililerine uygulanacağını dile getirdiği yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamasında, Gürcistan'ın kimsenin kolonisi olmayacağını vurguladı.
İktidardaki Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaha Kaladze, ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda, kişinin kendi kaderinin ve uygulanan yaptırımların daha az ehemmiyet taşıdığını ve Gürcistan'ın asla birilerinin sömürgesi olmayacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nın Gürcistan'ın 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını kabul etmesine, 'Gürcistan'da demokrasinin altını oymaktan' sorumlu olanlara, onların işbirlikçilerine ve aile üyelerine vize kısıtlamaları getirerek karşılık verdiğini dile getirmiş ve ayrıca Gürcistan ile ikili işbirliğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğini belirtmişti.
Kaladze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bununla ilgili bir sorunum yok. Ülkenin çıkarları ön planda olduğunda, kişisel çıkarlarınız daha az önem taşır. Benim için önemli olan bu ülke ve onun geleceğidir. Gürcistan asla birilerinin sömürgesi olmayacak.

Kaladze açıklamasında, ABD'nin neden yaptırım uygulaması gerektiğini anlamadığını belirterek, "Neden yaptırım uygulansın, ne için? Onlar daha güçlü bir devlet ve adaylık statüsü konusunda davrandıkları gibi bize baskı mı yapmak istiyorlar? Lütfen bırakın yapsınlar! Böyle yaparak bize geri adım mı attıracaklar, ülkeyi mi teslim edecekler? Kimse böyle bir şey hayal ediyor mu? Bir şekilde bunun üstesinden geleceğiz" cümlelerinin altını çizdi.
Kaladze ülkenin kalkınması ve barışın korunmasının 'başka ülkelere seyahat etmekten' daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu ülke olduğunda ben, aile üyelerim ve yetkililer tüm bunlara katlanacağız. Benim için önemli olan bu ülkenin kalkınması ve barışın korunmasıdır" dedi
İktidardaki Gürcü Rüyası ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamasını Gürcistan'ın egemenlik ve bağımsızlığına yönelik kaba ve alaycı bir kısıtlama girişimi olarak nitelendirerek, bir ülkenin yetkilisinin başka bir ülkenin kanun koyucusunu sırf şeffaflık yasası lehinde oy kullandığı için yaptırımlarla tehdit etmesinin dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ABD makamlarının 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesiyle bağlantılı olarak Gürcistan'a yönelik tutumunun, egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstahça bir müdahale olduğunu dile getirmişti.
Zaharova açıklamasında, Gürcistan ve halkının ABD'nin yaptığı bu 'şantaja' boyun eğmesi halinde kendilerine her şeyin yapılabileceğini göstermiş olacağını belirterek, "Bu bir hakikat, tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi. Bu ülke, Ukrayna'nın, Ukrayna halkının ve toplumunun iç yaşamını düzenleyen herhangi bir yasanın Amerikan parasıyla geliştirilebileceğini, bir yasama kanunu şeklinde uygulanabileceğini ve yürütülebileceğini gösterir göstermez, Batı bu devlete her şeyin yapılabileceğini anladı" cümlelerini kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
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Zaharova: ABD, egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstah bir şekilde müdahale ediyor
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