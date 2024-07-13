https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/fenomen-sorusturmasi-neslihan-ve-inanc-gungen-dahil-17-kisi-tutuklandi-1085828947.html

Fenomen soruşturması: Neslihan ve İnanç Güngen dahil 17 kişi tutuklandı

Fenomen soruşturması: Neslihan ve İnanç Güngen dahil 17 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T15:17+0300

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"Kuyu-8" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 43'ü sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi, diğer zanlılar ise savcılık talimatıyla salıverildi.Savcılığa çıkarılan 43 şüpheliden 17'si tutuklanma, 21'i haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına, 21 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fenomenler-sorusturmasi-para-kasasi-oldugu-iddia-edilen-gokhan-goz-araniyor-1085785256.html

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