https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/fenomen-sorusturmasi-neslihan-ve-inanc-gungen-dahil-17-kisi-tutuklandi-1085828947.html
Fenomen soruşturması: Neslihan ve İnanç Güngen dahil 17 kişi tutuklandı
Fenomen soruşturması: Neslihan ve İnanç Güngen dahil 17 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T15:17+0300
2024-07-13T15:17+0300
2024-07-13T15:18+0300
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"Kuyu-8" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 43'ü sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi, diğer zanlılar ise savcılık talimatıyla salıverildi.Savcılığa çıkarılan 43 şüpheliden 17'si tutuklanma, 21'i haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına, 21 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fenomenler-sorusturmasi-para-kasasi-oldugu-iddia-edilen-gokhan-goz-araniyor-1085785256.html
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Fenomen soruşturması: Neslihan ve İnanç Güngen dahil 17 kişi tutuklandı
15:17 13.07.2024 (güncellendi: 15:18 13.07.2024)
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Neslihan ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı
"Kuyu-8" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 43'ü sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi, diğer zanlılar ise savcılık talimatıyla salıverildi.
Savcılığa çıkarılan 43 şüpheliden 17'si tutuklanma, 21'i haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına, 21 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.