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Fenomenler soruşturması: 'Para kasası' olduğu iddia edilen Gökhan Göz aranıyor
Fenomenler soruşturması: 'Para kasası' olduğu iddia edilen Gökhan Göz aranıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 25 ilde fenomenlere yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen’in para kasasının, daha önce... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T02:34+0300
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Sosyal medyada 'Neslim Güngen' olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde 63 zanlıya yönelik operasyonlarda yakalanan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin sorgusu yapılıyor.Göz'ün para trafiğinden sorumlu olduğu belirlendiSoruşturmada örgütün para trafiğinden sorumlu kişinin, 2 firari şüpheliden biri olan iş insanı Gökhan Göz olduğu belirlendi.Emniyet ekipleri tarafından teknik takibe alınan şüphelilerin tape kayıtlarına göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Neslim Güngen’in para kasasının, iki yıl önce Şile’de bir restoranda silah teşhirinde bulunduğu ihbarı üzerine lokantaya giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan iş adamı Gökhan Göz olduğu kaydedildi. O tarihlerdeki görüntüleri sosyal medyada tepki çeken şüpheli Göz’ün, bir süre magazin dünyasında da adı sıkça anılmıştı. Neslim Güngen’in ‘gizli para kasası’ olduğu ileri sürülen iş adamı Gökhan Göz’ün, adresinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı ifade edildi. Göz’ün soruşturma dosyasında da adının ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldığı aktarıldı. Ne olmuştu?İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirilmişti. Bu şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu ve Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu belirtilmişti.Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlere el konulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sosyal-medya-fenomenlerine-yonelik-sorusturmada-15-milyar-liralik-hesap-hareketi-detayi-1085701202.html
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Fenomenler soruşturması: 'Para kasası' olduğu iddia edilen Gökhan Göz aranıyor

02:34 12.07.2024 (güncellendi: 02:43 12.07.2024)
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW242864Neslim Güngen
Neslim Güngen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW242864
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İstanbul merkezli 25 ilde fenomenlere yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen’in para kasasının, daha önce Şile’de bir restoranda silah teşhirinde bulunan ve ihbar üzerine lokantaya giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan Gökhan Göz olduğu belirtildi.
Sosyal medyada 'Neslim Güngen' olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde 63 zanlıya yönelik operasyonlarda yakalanan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin sorgusu yapılıyor.

Göz'ün para trafiğinden sorumlu olduğu belirlendi

Soruşturmada örgütün para trafiğinden sorumlu kişinin, 2 firari şüpheliden biri olan iş insanı Gökhan Göz olduğu belirlendi.
Emniyet ekipleri tarafından teknik takibe alınan şüphelilerin tape kayıtlarına göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Neslim Güngen’in para kasasının, iki yıl önce Şile’de bir restoranda silah teşhirinde bulunduğu ihbarı üzerine lokantaya giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan iş adamı Gökhan Göz olduğu kaydedildi. O tarihlerdeki görüntüleri sosyal medyada tepki çeken şüpheli Göz’ün, bir süre magazin dünyasında da adı sıkça anılmıştı.
Neslim Güngen’in ‘gizli para kasası’ olduğu ileri sürülen iş adamı Gökhan Göz’ün, adresinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı ifade edildi. Göz’ün soruşturma dosyasında da adının ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirilmişti. Bu şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu ve Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlere el konulmuştu.
İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama operasyonu: Fenomen çift de gözaltına alınanlar arasında - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
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