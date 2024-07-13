https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/fenerbahce-avusturyadaki-son-hazirlik-macinda-esti-gecti--1085838914.html

Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçında farkla kazandı

Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçında farkla kazandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T21:44+0300

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spor

fenerbahçe

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

avusturya

jose mourinho

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Fenerbahçe, Avusturya’daki son hazırlık maçında Strasbourg’u 4-0 mağlup etti. Graz’da bulunan Merkur Arena’da oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Sebastian Szymanski, 33. dakikada Dusan Tadic, 37. dakikada Ryan Kent ve 45. dakikada Edin Dzeko kaydetti.Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, ilk kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirdikten sonra Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa girmişti.Bu kamp sürecinde, Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split’e 1-0 mağlup oldu.Sarı-lacivertliler, Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul’a dönecek ve 23 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak.

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fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avusturya, jose mourinho