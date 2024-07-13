Beşiktaş, İtalyan yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
© İHA-AW246279CİRO IMMOBİLE
© İHA-AW246279
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Beşiktaş, Serie A ekibi Lazio'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Immobile her sezon için 6 milyon Euro garanti ücret alacak.
Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile’nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü Lazio ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlıların konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
Siyah-beyazlıların konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6 milyon Euro garanti ücret ödenecektir."
Ciro İmmobile kimdir?
Ciro İmmobile 20 Şubat 1990 yılında İtalya’nın Torre Annunziata kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren futbola ilgi duyan Immobile, futbol kariyerine 2002 yılında Sorrento altyapısında başladı.
Ciro İmmobile'nin kariyeri
2008 yılında Juventus altyapısına geçen İtalyan oyuncu Siena, Grosseto, Pescara gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Pescera’da 37 karşılaşmada 28 gol kaydeden İmmobile performansıyla dikkat çekerken 2012-13 sezonunda Genoa’ya transfer oldu.
Genoa formasıyla beklentilerden uzak kalan oyuncu Torina’ya transfer oldu. Torino’da 2013-2014 sezonunda oynadığı 33 maçta 22 gol atarak Alman devi Dortmund'un dikkatini çekti ve 2014'te Alman ekibine katıldı.
Almanya’da hayal kırıklığı yaratan İmmobile kariyerini Sevilla’da kiralık olarak geçirdi. Sevilla’nın ardından Torino’ya kiralanan oyuncu ardından Lazio’nun yolunu tuttu. İtalyan oyuncu 2023-2024 sezonunda Serie A’da 31 maça çıkan Immobile 7 gol atıp 1 de asist yaptı.Şampiyonlar Ligi’nde 8 maça çıkan yıldız golcü 4 gollük katkı sağladı.
Genoa formasıyla beklentilerden uzak kalan oyuncu Torina’ya transfer oldu. Torino’da 2013-2014 sezonunda oynadığı 33 maçta 22 gol atarak Alman devi Dortmund'un dikkatini çekti ve 2014'te Alman ekibine katıldı.
Almanya’da hayal kırıklığı yaratan İmmobile kariyerini Sevilla’da kiralık olarak geçirdi. Sevilla’nın ardından Torino’ya kiralanan oyuncu ardından Lazio’nun yolunu tuttu. İtalyan oyuncu 2023-2024 sezonunda Serie A’da 31 maça çıkan Immobile 7 gol atıp 1 de asist yaptı.Şampiyonlar Ligi’nde 8 maça çıkan yıldız golcü 4 gollük katkı sağladı.