2 kişi öldükten sonra harekete geçildi: Kablolar 50 santim aşağıya çekilecek
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇİzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı.
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇ
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İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdiği yerde yapılan incelemenin ardından belediye ve elektrik firması yetkilileri, alanı normale döndürmek için çalışma başlattı. Çalışma ile yer altındaki kablolar 50 santim daha aşağı çekilecek.
Konak ilçesi Alsancak semtinde kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
Olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulunmuştu. Yetkililer, ilk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle kazı çalışması yapmıştı. Ekipler, yine bölgede de cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmişti.
Kablolar 50 santim daha aşağıya çekilecek
İncelemelerin ardından başlanan çalışmayla yer altındaki kablolar 50 santim daha aşağıya çekilecek. Daha sonra belediye yetkilileri tarafından kazı yapılan alan kapatılınca bölgedeki ulaşım da normale dönecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise bölgedeki elektrik kesintisi son bulacak.