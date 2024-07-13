https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/2-kisi-oldukten-sonra-harekete-gecildi-kablolar-50-santim-asagiya-cekilecek--1085838040.html

2 kişi öldükten sonra harekete geçildi: Kablolar 50 santim aşağıya çekilecek

2 kişi öldükten sonra harekete geçildi: Kablolar 50 santim aşağıya çekilecek

Sputnik Türkiye

İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdiği yerde yapılan incelemenin ardından belediye ve elektrik firması yetkilileri, alanı... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T20:40+0300

2024-07-13T20:40+0300

2024-07-13T20:40+0300

türkiye

izmir

elektrik

alsancak

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Konak ilçesi Alsancak semtinde kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulunmuştu. Yetkililer, ilk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle kazı çalışması yapmıştı. Ekipler, yine bölgede de cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmişti.Kablolar 50 santim daha aşağıya çekilecek İncelemelerin ardından başlanan çalışmayla yer altındaki kablolar 50 santim daha aşağıya çekilecek. Daha sonra belediye yetkilileri tarafından kazı yapılan alan kapatılınca bölgedeki ulaşım da normale dönecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise bölgedeki elektrik kesintisi son bulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/yeniden-refah-partide-erdogan-tartismasi-belediye-baskani-istifa-etti-1085837940.html

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