https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/disislerinden-israil-aciklamasi-destek-veren-ulkelerin-bu-barbarliga-artik-dur-demesi-gerek-1085830395.html
Dışişleri'nden İsrail açıklaması: 'Destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerek'
Dışişleri'nden İsrail açıklaması: 'Destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerek'
Sputnik Türkiye
Dışileri Bakanlığı resmi internet sitesinden "İsrail’in Gazze’de Sivilleri Hedef Almaya Devam Etmesi" başlıklı bir duyuru yayımlandı. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T16:04+0300
2024-07-13T16:04+0300
2024-07-13T16:04+0300
israil- filistin çatışması
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dışişleri bakanlığı
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
israil
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Dışişeri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşamasıdır" cümlesi yer aldı.Açıklama şu cümlelerle sonlandırıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/israil-ucaklari-guvenli-bolgeye-saldirdi-en-az-50-kisi-oldu-1085825729.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, israil, benyamin netanyahu, hamas
türkiye, dışişleri bakanlığı, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, israil, benyamin netanyahu, hamas
Dışişleri'nden İsrail açıklaması: 'Destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerek'
Dışileri Bakanlığı resmi internet sitesinden "İsrail’in Gazze’de Sivilleri Hedef Almaya Devam Etmesi" başlıklı bir duyuru yayımlandı.
Dışişeri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşamasıdır" cümlesi yer aldı.
Açıklama şu cümlelerle sonlandırıldı:
İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir.
İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir.