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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/bm-genel-sekreteri-guterres-gazzede-savasi-bitirmenin-tam-zamani-1085820804.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze’de savaşı bitirmenin tam zamanı
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze’de savaşı bitirmenin tam zamanı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ve İsrail’e ateşkes anlaşmasına varacak siyasi cesareti ve siyasi iradeyi gösterme çağrısında... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T08:53+0300
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin New York şehrinde düzenlenen BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Bağış Konferansı’nın ardından sosyal paylaşım platformu Х’te yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi.Guterres, bu sürecin “derhal ateşkes” ve “tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması” ile başlaması gerektiğini kaydetti.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyorFilistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, bu gece Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı.Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.İsrail ordusu ayrıca güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda Abesan el-Kebira beldesinde bir evi bombaladı. İsrail güçleri, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey mahallelerine de topçu saldırıları düzenledi.Bu saldırılarda ne kadar can kaybı olduğuna dair henüz bilgi paylaşılmadı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 573 Filistinli hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/gazze-seridinde-bin-kisilik-yetim-kenti-insa-edildi-1085739537.html
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gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), bm, antonio guterres, unrwa, hamas, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil ordusu
gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), bm, antonio guterres, unrwa, hamas, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil ordusu

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze’de savaşı bitirmenin tam zamanı

08:53 13.07.2024
© AP Photo / Richard DrewAntonio Guterres
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Richard Drew
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ve İsrail’e ateşkes anlaşmasına varacak siyasi cesareti ve siyasi iradeyi gösterme çağrısında bulunarak, “Gazze’deki korkunç savaşı sona erdirmenin tam zamanı” dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin New York şehrinde düzenlenen BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Bağış Konferansı’nın ardından sosyal paylaşım platformu Х’te yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi.
Şimdi Gazze Şeridi’ndeki korkunç savaşa son vermek için tam zamanı... Tarafların artık anlaşmaya varacak siyasi cesareti ve siyasi iradeyi göstermelerinin zamanı gelmiştir.
Guterres, bu sürecin “derhal ateşkes” ve “tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması” ile başlaması gerektiğini kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, bu gece Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.
İsrail ordusu ayrıca güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda Abesan el-Kebira beldesinde bir evi bombaladı. İsrail güçleri, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey mahallelerine de topçu saldırıları düzenledi.
Bu saldırılarda ne kadar can kaybı olduğuna dair henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 573 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze Şeridi'nde bin kişilik ‘Yetim kenti’ inşa edildi
10 Temmuz, 18:10
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