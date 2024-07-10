https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/gazze-seridinde-bin-kisilik-yetim-kenti-insa-edildi-1085739537.html

Gazze Şeridi'nde bin kişilik ‘Yetim kenti’ inşa edildi

Gazze Şeridi'nde bin kişilik ‘Yetim kenti’ inşa edildi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 17 bin çocuğun anne babasız kaldığı veya sadece annesi ya da babasının yaşadığı bilinirken, 3 bin... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T18:10+0300

2024-07-10T18:10+0300

2024-07-10T18:09+0300

israil- filistin çatışması

filistin

kamp

han yunus

yetim

refah

israil ordusu

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Aktivist Mahmoud Kalakh bu çocuklara yardım etmeye karar vererek Han Yunus’un batısında bin yataklı bir yetim kampı kurdu.Kamp, toplam yetim çocuk sayısının sadece yüzde 10’una hizmet verse de, buradaki çocuklara yiyecek ve ilaç gibi ihtiyaçları olan her şey veriliyor.Filistinli Maryam Sabaa al-Ish, yetim kalan torunlarıyla nereye gideceğini bilemediğini ve daha sonra Yetim Kenti'ne taşındığını söylerken, “Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Yaşamak için ihtiyacımız olan her şey var, hatta ilaç bile” diye konuştu.Genç bir kadın olan Shahad Qadih, tüm yakınlarını kaybetmiş çocuklarla ilgilenirken kampı şu şekilde tanımlıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ucmnin-yakalama-talebi-netanyahuya-abd-rotasini-degistirtti-1085728360.html

filistin

han yunus

refah

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filistin, kamp, han yunus, yetim, refah, israil ordusu