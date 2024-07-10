Gazze Şeridi'nde bin kişilik ‘Yetim kenti’ inşa edildi

Aktivist Mahmoud Kalakh bu çocuklara yardım etmeye karar vererek Han Yunus’un batısında bin yataklı bir yetim kampı kurdu.Kamp, toplam yetim çocuk sayısının sadece yüzde 10’una hizmet verse de, buradaki çocuklara yiyecek ve ilaç gibi ihtiyaçları olan her şey veriliyor.Filistinli Maryam Sabaa al-Ish, yetim kalan torunlarıyla nereye gideceğini bilemediğini ve daha sonra Yetim Kenti'ne taşındığını söylerken, “Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Yaşamak için ihtiyacımız olan her şey var, hatta ilaç bile” diye konuştu.Genç bir kadın olan Shahad Qadih, tüm yakınlarını kaybetmiş çocuklarla ilgilenirken kampı şu şekilde tanımlıyor:
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 17 bin çocuğun anne babasız kaldığı veya sadece annesi ya da babasının yaşadığı bilinirken, 3 bin 500 çocuğun yetersiz ya da kötü beslenme nedeniyle ölüm riski bulunduğu kaydedildi.
Aktivist Mahmoud Kalakh bu çocuklara yardım etmeye karar vererek Han Yunus’un batısında bin yataklı bir yetim kampı kurdu.
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
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Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
1/1
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
Kamp, toplam yetim çocuk sayısının sadece yüzde 10’una hizmet verse de, buradaki çocuklara yiyecek ve ilaç gibi ihtiyaçları olan her şey veriliyor.
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
1/1
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
1/1
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
Filistinli Maryam Sabaa al-Ish, yetim kalan torunlarıyla nereye gideceğini bilemediğini ve daha sonra Yetim Kenti'ne taşındığını söylerken, “Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Yaşamak için ihtiyacımız olan her şey var, hatta ilaç bile” diye konuştu.
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
1/1
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
1/1
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
Genç bir kadın olan Shahad Qadih, tüm yakınlarını kaybetmiş çocuklarla ilgilenirken kampı şu şekilde tanımlıyor:
"Savaşın ilk günlerinde bütün ailem öldürüldü. Refah'ta sokakta uyuyordum ve sonra buraya geldim. Bu çocuklar da benimle aynı acıyı yaşıyor. Onlarla çok zaman geçiriyorum, onlarla ilgileniyorum. Burada çocuklar için psikolojik yardım hizmeti de veriliyor.