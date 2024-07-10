Gazze Şeridi'nde bin kişilik ‘Yetim kenti’ inşa edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin ya da kripto paralarla ilgileniyorsanız, size kötü bir haberimiz var'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'SHP, CHP’nin küskünlerine bir şemsiye mi açacak?'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sahipsiz köpeklerle ilgili rapor Erdoğan'a sunuldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Üç sendikadan asgari ücret feryadı!
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Partili Yayman: Türkiye-Suriye normalleşmesi gecikmemeli
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Öbür taraf bir çare getirmediği sürece aşırı sağın yükselişi sürecektir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
17:47
3 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:14
19 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
19:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
20:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:13
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:14
8 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:21
19 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/gazze-seridinde-bin-kisilik-yetim-kenti-insa-edildi-1085739537.html
Gazze Şeridi'nde bin kişilik ‘Yetim kenti’ inşa edildi
Gazze Şeridi'nde bin kişilik ‘Yetim kenti’ inşa edildi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 17 bin çocuğun anne babasız kaldığı veya sadece annesi ya da babasının yaşadığı bilinirken, 3 bin... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T18:10+0300
2024-07-10T18:09+0300
israil- filistin çatışması
filistin
kamp
han yunus
yetim
refah
israil ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085738462_28:0:1253:689_1920x0_80_0_0_7e77235fb87e3572d56377fce55ec5bd.jpg
Aktivist Mahmoud Kalakh bu çocuklara yardım etmeye karar vererek Han Yunus’un batısında bin yataklı bir yetim kampı kurdu.Kamp, toplam yetim çocuk sayısının sadece yüzde 10’una hizmet verse de, buradaki çocuklara yiyecek ve ilaç gibi ihtiyaçları olan her şey veriliyor.Filistinli Maryam Sabaa al-Ish, yetim kalan torunlarıyla nereye gideceğini bilemediğini ve daha sonra Yetim Kenti'ne taşındığını söylerken, “Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Yaşamak için ihtiyacımız olan her şey var, hatta ilaç bile” diye konuştu.Genç bir kadın olan Shahad Qadih, tüm yakınlarını kaybetmiş çocuklarla ilgilenirken kampı şu şekilde tanımlıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ucmnin-yakalama-talebi-netanyahuya-abd-rotasini-degistirtti-1085728360.html
filistin
han yunus
refah
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085738462_181:0:1100:689_1920x0_80_0_0_7601e997ea4dd034c04ef6b122ce7be2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filistin, kamp, han yunus, yetim, refah, israil ordusu
filistin, kamp, han yunus, yetim, refah, israil ordusu

Gazze Şeridi'nde bin kişilik ‘Yetim kenti’ inşa edildi

18:10 10.07.2024
Filistin kampı
Filistin kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
Abone ol
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 17 bin çocuğun anne babasız kaldığı veya sadece annesi ya da babasının yaşadığı bilinirken, 3 bin 500 çocuğun yetersiz ya da kötü beslenme nedeniyle ölüm riski bulunduğu kaydedildi.
Aktivist Mahmoud Kalakh bu çocuklara yardım etmeye karar vererek Han Yunus’un batısında bin yataklı bir yetim kampı kurdu.
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
Filistin kampı - Sputnik Türkiye
1/1
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
1/1
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
Kamp, toplam yetim çocuk sayısının sadece yüzde 10’una hizmet verse de, buradaki çocuklara yiyecek ve ilaç gibi ihtiyaçları olan her şey veriliyor.
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
Filistin kampı - Sputnik Türkiye
1/1
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
1/1
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
Filistinli Maryam Sabaa al-Ish, yetim kalan torunlarıyla nereye gideceğini bilemediğini ve daha sonra Yetim Kenti'ne taşındığını söylerken, “Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Yaşamak için ihtiyacımız olan her şey var, hatta ilaç bile” diye konuştu.
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
Filistin kampı - Sputnik Türkiye
1/1
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
1/1
Filistinli kimsesiz çocuklar için Han Yunus'ta kurulan kamp
Genç bir kadın olan Shahad Qadih, tüm yakınlarını kaybetmiş çocuklarla ilgilenirken kampı şu şekilde tanımlıyor:
"Savaşın ilk günlerinde bütün ailem öldürüldü. Refah'ta sokakta uyuyordum ve sonra buraya geldim. Bu çocuklar da benimle aynı acıyı yaşıyor. Onlarla çok zaman geçiriyorum, onlarla ilgileniyorum. Burada çocuklar için psikolojik yardım hizmeti de veriliyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
UCM'nin yakalama talebi Netanyahu'ya ABD rotasını değiştirtti
12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала