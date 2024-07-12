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Antalyaspor'dan Alex De Souza açıklaması: 'Şaşkınlık ve üzüntü içindeyiz'
Antalyaspor'dan Alex De Souza açıklaması: 'Şaşkınlık ve üzüntü içindeyiz'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza'nın, Antalyaspor'un başına geçmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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Antalyaspor'a teknik direktör olarak gelen efsane futbolcu Alex de Souza'ya yönelik ilgiler ardından, kulüp sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Kadıköy'de heykeli yapılan futbolcunun Fenerbahçe formasını imzalamasına yönelik tepki gösteren kulüp, şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/antalyaspor-teknik-direktor-alex-de-souza-ile-anlasti-1083959754.html
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Antalyaspor'dan Alex De Souza açıklaması: 'Şaşkınlık ve üzüntü içindeyiz'

15:57 12.07.2024
ALEX
ALEX - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza'nın, Antalyaspor'un başına geçmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması sonucu kulüp, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Antalyaspor'a teknik direktör olarak gelen efsane futbolcu Alex de Souza'ya yönelik ilgiler ardından, kulüp sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Kadıköy'de heykeli yapılan futbolcunun Fenerbahçe formasını imzalamasına yönelik tepki gösteren kulüp, şunları yazdı:

Kamuoyuna duyuru!

Bugün sosyal medyada, takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının Teknik Direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük.

Yapılan araştırma sonucunda:

Hiç kimsenin alınmadığı antrenman sahasına kamp yapılan tesisin ve antrenman sahasının güvenliğinden sorumlu kişilerin zafiyeti nedeniyle kulübümüzden izinsiz olarak bazı kişilerin alındığı tespit edilmiştir. Bu zafiyet ile ilgili gerekli girişimler kulübümüz tarafından yapılmıştır.

Takımımızın Burdur kampındaki sevk ve idaresinden sorumlu profesyonellerimizin görüşü ve savunması alınmış, güvenliğin tam olarak sağlanması konusunda gerekli girişimler yapılmış, bundan sonra bir daha bu tür görüntülerin yaşanmaması için sorumlu kim varsa en sert dille uyarılmıştır.

Taraftarımızın bu konudaki serzenişini haklı ve yerinde bir tepki olarak görüyor, aynı düşünceleri ve üzüntüleri paylaşıyoruz.

Bundan sonra kamplarda, hazırlık maçlarında ve resmi müsabakalarda benzer görüntülerin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağını saygıyla duyururuz.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu

Alex de Souza - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
SPOR
Antalyaspor, teknik direktör Alex De Souza ile anlaştı
18 Mayıs, 17:13
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