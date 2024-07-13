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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/adalet-bakani-tunc-cezaevlerinde-65-bin-kisi-egitim-goruyor-66-kisi-hafiz-oldu--1085837100.html
Adalet Bakanı Tunç: Cezaevlerinde 65 bin kişi eğitim görüyor, 66 kişi hafız oldu
Adalet Bakanı Tunç: Cezaevlerinde 65 bin kişi eğitim görüyor, 66 kişi hafız oldu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ceza infaz kurumlarımızda 65 bin 969 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor. Son 2 yılda 4 bin 731 kişi okuma yazma öğrendi. 56 bin 375... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T18:55+0300
2024-07-13T18:55+0300
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adalet bakanı
yılmaz tunç
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Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl çeşitli illerde hükümlü ve tutuklularca işyurdu atölye ve tesislerinde üretilen ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışı yapıldı. Fuarda hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ve gıdadan tekstile, gümüş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyaya ve mobilyadan deri ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün sergilendi. Türkiye genelindeki cezaevlerinde 403 ceza infaz kurumu, 368 işyurdu müdürlüğü, bin 700 atölye ve tesisin olduğunu belirten Bakan Tunç, “Bu önemli çalışmanın çıktılarını burada görmüş olacağız. Bugün 42 iş yurdumuz var ama Türkiye genelinde bizim şu anda cezaevlerimizde 400 başvurumuz var. Ülke genelinde 168 işbirliği müdürlüğümüz var, bin 700 atölye ve tesis var. Bunların fabrika büyüklüğünde çok sayıda tesisi var. 200'den fazla meslek dalı buralarda öğretiliyor. 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu da bu atölye fabrikalarında çalışıyorlar. Çalışırken hem cezalarını çekmiş oluyorlar hem katkı sağlıyorlar. Kendi harçlıklarını çıkarıyorlar. Hem de ürettikleri ürünlerle de işte böyle ekonomi dünyasına değer katıyorlar. Mobilya üretimi yapan 54 fabrikamız var. Tekstil üretimi yapan 78 atölye ve fabrikamız var. Metal işlerinde 69 atölyeli fabrika, el işi, temizlik, kozmetik 59, inşaat onarım malzemeleri üreten yerler 150, gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik Anadolu'nun çok değişik yerlerinde cezaevlerimiz var ve buralarda hayvancılık, gıda ve tarımla ilgili de önemli üretimler gerçekleştiriliyor. Bunun da sayısı 127. Sosyal tesis işletmeciliği yapan yerlerimiz var. 36 tane işyurdu müdürlüğümüzde de bu şekilde üretim yapan, hizmet sektöründe faaliyet gösteren tesislerimiz var. Ceza infaz kurumlarımızda iş yurdu müdürlükleri aracılığıyla atölye ve fabrikalarda üretime destek verilirken, aynı zamanda hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması sağlanıyor” diye konuştu.Ceza infaz kurumlarının aynı zamanda birer eğitim-öğretim kurumu olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Şu anda ceza infaz kurumlarımızda 65 bin 969 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor. Son iki yılda 4 bir 731 kişi okuma yazma öğrendi. Okuma yazmayı öğrenmeden hiç ilkokula başlamadan suç işleyip cezaevlerine giren kişilerden son iki yılda okuma yazma öğrenen 4 bin 731 kişi. 56 bin 375 hükümlü ve tutuklu ortaokul ve lise öğrenimi görüyor. 7 bin 635 hükümlü ve tutuklu üniversite eğitimi görüyor. 39 hükümlü ve tutuklu da yüksek lisans eğitimi görüyor. Bunun yanı sıra tabii mesleki eğitim merkezlerine de önem veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın mesleki eğitim merkezleri var. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokoller çerçevesinde 42 tane mesleki eğitim merkezi, adalet mesleki eğitim merkezi cezaevleri bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şu anda halihazırda bin 913 öğrenci bu mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görüyor. Bunlar tahliye olduktan sonra, cezalarını çektikten sonra bir meslek sahibi olarak oradan çıkacaklar” diye konuştu.Hükümlü ve tutukluları özellikle toplumda aranan mesleklere yönelttiklerini vurgulayan Bakan Tunç, “O meslekleri yapan kişiler olarak toplumun içine karışacaklar. Kalfalık ve ustalık belgesi alan 5 bin 403 kişi var. Son iki yılda çok programlı liselerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde 6 tane cezaevimizde çok programlı Anadolu Lisesi'nde lise eğitimi görüyorlar. Burada da şu anda halihazırda da 221 öğrenci örgün eğitim görüyor. Son iki yılda 265 bin kursiyer. Tabii bunların bir kısmı iki, üç kez kurs alanlar var. 265 bin kursiyer çeşitli kursları görerek belgelerini aldılar. Bu belgeler onlar cezaevinden çıktıktan sonra işlerine yarayacak ve aranan meslekler bunlar. Ve o meslekte çalışacaklar ve ıslah olmuş bir şekilde onları topluma kazandırmış olacağız. Son 6 yılda da 66 kişi hafız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde eğitimlerini aldılar ve 66 hafızımız oldu cezaevlerinde” dedi.Konuşmasının ardından Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'ndaki stantları gezdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/bakan-kurum-2025-yilina-geldigimizde-11-ilde-deprem-bolgesinde-evine-girmeyen-depremzede-kalmayacak-1085832578.html
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bakan, adalet bakanı, yılmaz tunç, cezaevi, açık cezaevi, eğitim, milli eğitim bakanlığı
bakan, adalet bakanı, yılmaz tunç, cezaevi, açık cezaevi, eğitim, milli eğitim bakanlığı

Adalet Bakanı Tunç: Cezaevlerinde 65 bin kişi eğitim görüyor, 66 kişi hafız oldu

18:55 13.07.2024
© AA / Emin SansarAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© AA / Emin Sansar
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ceza infaz kurumlarımızda 65 bin 969 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor. Son 2 yılda 4 bin 731 kişi okuma yazma öğrendi. 56 bin 375 hükümlü ve tutuklu ortaokul ve lise öğrenimi, 7 bin 635 hükümlü ve tutuklu üniversite eğitimi, 39 hükümlü ve tutuklu da yüksek lisans eğitimi görüyor" dedi.
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl çeşitli illerde hükümlü ve tutuklularca işyurdu atölye ve tesislerinde üretilen ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışı yapıldı.
Fuarda hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ve gıdadan tekstile, gümüş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyaya ve mobilyadan deri ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün sergilendi. Türkiye genelindeki cezaevlerinde 403 ceza infaz kurumu, 368 işyurdu müdürlüğü, bin 700 atölye ve tesisin olduğunu belirten Bakan Tunç, “Bu önemli çalışmanın çıktılarını burada görmüş olacağız. Bugün 42 iş yurdumuz var ama Türkiye genelinde bizim şu anda cezaevlerimizde 400 başvurumuz var. Ülke genelinde 168 işbirliği müdürlüğümüz var, bin 700 atölye ve tesis var. Bunların fabrika büyüklüğünde çok sayıda tesisi var. 200'den fazla meslek dalı buralarda öğretiliyor. 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu da bu atölye fabrikalarında çalışıyorlar. Çalışırken hem cezalarını çekmiş oluyorlar hem katkı sağlıyorlar. Kendi harçlıklarını çıkarıyorlar. Hem de ürettikleri ürünlerle de işte böyle ekonomi dünyasına değer katıyorlar. Mobilya üretimi yapan 54 fabrikamız var. Tekstil üretimi yapan 78 atölye ve fabrikamız var. Metal işlerinde 69 atölyeli fabrika, el işi, temizlik, kozmetik 59, inşaat onarım malzemeleri üreten yerler 150, gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik Anadolu'nun çok değişik yerlerinde cezaevlerimiz var ve buralarda hayvancılık, gıda ve tarımla ilgili de önemli üretimler gerçekleştiriliyor. Bunun da sayısı 127. Sosyal tesis işletmeciliği yapan yerlerimiz var. 36 tane işyurdu müdürlüğümüzde de bu şekilde üretim yapan, hizmet sektöründe faaliyet gösteren tesislerimiz var. Ceza infaz kurumlarımızda iş yurdu müdürlükleri aracılığıyla atölye ve fabrikalarda üretime destek verilirken, aynı zamanda hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması sağlanıyor” diye konuştu.
Ceza infaz kurumlarının aynı zamanda birer eğitim-öğretim kurumu olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Şu anda ceza infaz kurumlarımızda 65 bin 969 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor. Son iki yılda 4 bir 731 kişi okuma yazma öğrendi. Okuma yazmayı öğrenmeden hiç ilkokula başlamadan suç işleyip cezaevlerine giren kişilerden son iki yılda okuma yazma öğrenen 4 bin 731 kişi. 56 bin 375 hükümlü ve tutuklu ortaokul ve lise öğrenimi görüyor. 7 bin 635 hükümlü ve tutuklu üniversite eğitimi görüyor. 39 hükümlü ve tutuklu da yüksek lisans eğitimi görüyor. Bunun yanı sıra tabii mesleki eğitim merkezlerine de önem veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın mesleki eğitim merkezleri var. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokoller çerçevesinde 42 tane mesleki eğitim merkezi, adalet mesleki eğitim merkezi cezaevleri bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şu anda halihazırda bin 913 öğrenci bu mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görüyor. Bunlar tahliye olduktan sonra, cezalarını çektikten sonra bir meslek sahibi olarak oradan çıkacaklar” diye konuştu.
Hükümlü ve tutukluları özellikle toplumda aranan mesleklere yönelttiklerini vurgulayan Bakan Tunç, “O meslekleri yapan kişiler olarak toplumun içine karışacaklar. Kalfalık ve ustalık belgesi alan 5 bin 403 kişi var. Son iki yılda çok programlı liselerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde 6 tane cezaevimizde çok programlı Anadolu Lisesi'nde lise eğitimi görüyorlar. Burada da şu anda halihazırda da 221 öğrenci örgün eğitim görüyor. Son iki yılda 265 bin kursiyer. Tabii bunların bir kısmı iki, üç kez kurs alanlar var. 265 bin kursiyer çeşitli kursları görerek belgelerini aldılar. Bu belgeler onlar cezaevinden çıktıktan sonra işlerine yarayacak ve aranan meslekler bunlar. Ve o meslekte çalışacaklar ve ıslah olmuş bir şekilde onları topluma kazandırmış olacağız. Son 6 yılda da 66 kişi hafız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde eğitimlerini aldılar ve 66 hafızımız oldu cezaevlerinde” dedi.
Konuşmasının ardından Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'ndaki stantları gezdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem konutların yapıldığı rezerv alanında açıklamada bulundu. Bakan Kurum'a, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (solda) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sağda) de eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
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