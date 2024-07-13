https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/abdli-aktor-baldwin-hakkindaki-kasitsiz-adam-oldurme-davasi-dusuruldu-1085830065.html

ABD'li aktör Baldwin hakkındaki 'kasıtsız adam öldürme' davası düşürüldü

ABD'li aktör Baldwin hakkındaki 'kasıtsız adam öldürme' davası düşürüldü

Sputnik Türkiye

ABD'li aktör Alec Baldwin'in 2021'de Rust filminin çekimi sırasında kazara vurduğu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yönelik “kasıtsız adam öldürme”... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T15:45+0300

2024-07-13T15:45+0300

2024-07-13T15:45+0300

türkiye

alec baldwin

öldürme

kasten öldürme

kasıtsız adam öldürme

film

halyna hutchin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0d/1085829635_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_75d89f10909e7ce7047b8b6ca1dee453.jpg

ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in 2021 yılında “Rust” filminin çekimleri sırasında elindeki silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıktı. Yargıç Mary Marlowe Sommer önemli delillerin Baldwin ve avukatından saklandığını belirterek Baldwin hakkındaki “kasıtsız adam öldürme” davasının düşürülmesine karar verdi.Oyuncu kararın açıklanmasının ardından avukatına ve eşine sarılırken, gözyaşlarını tutamadı. Davanın reddedilmesiyle Baldwin'e gelecekte bir daha suçlama yöneltilemeyeceği belirtildi.‘Delil olarak kullanılması gereken mermiler saklandı’Baldwin'in avukatları, Mart ayında polise verilen ve Baldwin lehine delil olarak kullanılabilecek mermileri polisin ve savcıların sakladığını belirtti. Savcılar ise söz konusu mermilerin olayla ilgili olmadığını ve film setinde bulunan mermilerle örtüşmediğini belirtti. Ancak yargıç, ne olursa olsun söz konusu kanıtın da Baldwin'in avukatıyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Polis ve savcılık, savunmaya (Baldwin'in avukatına) delil olarak verilen mermileri inceleme fırsatı vermedi. Bu bilginin saklanması kasıtlı ve bilinçliydi" dedi. Mermilerle ilgili mahkemede ifade veren Savcı Kari Morrissey ise, "herhangi bir kanıt değeri olmadığı için" savunmaya bilgi verilmediğini ifade etti.Söz konusu mermiler, 11 Temmuz Perşembe günü bir olay yeri inceleme uzmanının mahkemede verdiği ifadede, emekli polis memuru olan Troy Teske'in olayla ilgili olabilecek mermileri Mart ayında polise verdiğini söylemesiyle ortaya çıktı. Teske'in film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu olan ve geçtiğimiz 15 Nisan'da “kasıtsız adam öldürme” suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılan Hannah Gutierrez-Reed'in babasının arkadaşı olduğu belirtildi.Ne olmuştu?Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico eyaletinde çekilen "Rust" filminin setinde kullandığı silahla kazara 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini dile getirmişti. Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.Baldwin ile film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed geçtiğimiz aylarda “kasıtsız adam öldürmek” ile suçlanmış, Hannah Gutierrez-Reed 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Halls'e silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/goruntu-yonetmeninin-olumune-sebep-olmustu-alec-baldwin-hakkindaki-suclamalar-belli-oldu-1085051400.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alec baldwin, öldürme, kasten öldürme, kasıtsız adam öldürme, film, halyna hutchin