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ABD'li aktör Baldwin hakkındaki 'kasıtsız adam öldürme' davası düşürüldü
ABD'li aktör Baldwin hakkındaki 'kasıtsız adam öldürme' davası düşürüldü
Sputnik Türkiye
ABD'li aktör Alec Baldwin'in 2021'de Rust filminin çekimi sırasında kazara vurduğu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yönelik “kasıtsız adam öldürme”... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T15:45+0300
2024-07-13T15:45+0300
türkiye
alec baldwin
öldürme
kasten öldürme
kasıtsız adam öldürme
film
halyna hutchin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0d/1085829635_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_75d89f10909e7ce7047b8b6ca1dee453.jpg
ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in 2021 yılında “Rust” filminin çekimleri sırasında elindeki silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıktı. Yargıç Mary Marlowe Sommer önemli delillerin Baldwin ve avukatından saklandığını belirterek Baldwin hakkındaki “kasıtsız adam öldürme” davasının düşürülmesine karar verdi.Oyuncu kararın açıklanmasının ardından avukatına ve eşine sarılırken, gözyaşlarını tutamadı. Davanın reddedilmesiyle Baldwin'e gelecekte bir daha suçlama yöneltilemeyeceği belirtildi.‘Delil olarak kullanılması gereken mermiler saklandı’Baldwin'in avukatları, Mart ayında polise verilen ve Baldwin lehine delil olarak kullanılabilecek mermileri polisin ve savcıların sakladığını belirtti. Savcılar ise söz konusu mermilerin olayla ilgili olmadığını ve film setinde bulunan mermilerle örtüşmediğini belirtti. Ancak yargıç, ne olursa olsun söz konusu kanıtın da Baldwin'in avukatıyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Polis ve savcılık, savunmaya (Baldwin'in avukatına) delil olarak verilen mermileri inceleme fırsatı vermedi. Bu bilginin saklanması kasıtlı ve bilinçliydi" dedi. Mermilerle ilgili mahkemede ifade veren Savcı Kari Morrissey ise, "herhangi bir kanıt değeri olmadığı için" savunmaya bilgi verilmediğini ifade etti.Söz konusu mermiler, 11 Temmuz Perşembe günü bir olay yeri inceleme uzmanının mahkemede verdiği ifadede, emekli polis memuru olan Troy Teske'in olayla ilgili olabilecek mermileri Mart ayında polise verdiğini söylemesiyle ortaya çıktı. Teske'in film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu olan ve geçtiğimiz 15 Nisan'da “kasıtsız adam öldürme” suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılan Hannah Gutierrez-Reed'in babasının arkadaşı olduğu belirtildi.Ne olmuştu?Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico eyaletinde çekilen "Rust" filminin setinde kullandığı silahla kazara 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini dile getirmişti. Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.Baldwin ile film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed geçtiğimiz aylarda “kasıtsız adam öldürmek” ile suçlanmış, Hannah Gutierrez-Reed 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Halls'e silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/goruntu-yonetmeninin-olumune-sebep-olmustu-alec-baldwin-hakkindaki-suclamalar-belli-oldu-1085051400.html
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alec baldwin, öldürme, kasten öldürme, kasıtsız adam öldürme, film, halyna hutchin
alec baldwin, öldürme, kasten öldürme, kasıtsız adam öldürme, film, halyna hutchin

ABD'li aktör Baldwin hakkındaki 'kasıtsız adam öldürme' davası düşürüldü

15:45 13.07.2024
© İHA / RAMSAY DE GIVE /ABD'li aktör Alec Baldwin
ABD'li aktör Alec Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© İHA / RAMSAY DE GIVE /
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ABD'li aktör Alec Baldwin'in 2021'de Rust filminin çekimi sırasında kazara vurduğu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yönelik “kasıtsız adam öldürme” suçlamasıyla yargılandığı dava düşürüldü.
ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in 2021 yılında “Rust” filminin çekimleri sırasında elindeki silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıktı.
Yargıç Mary Marlowe Sommer önemli delillerin Baldwin ve avukatından saklandığını belirterek Baldwin hakkındaki “kasıtsız adam öldürme” davasının düşürülmesine karar verdi.
Oyuncu kararın açıklanmasının ardından avukatına ve eşine sarılırken, gözyaşlarını tutamadı. Davanın reddedilmesiyle Baldwin'e gelecekte bir daha suçlama yöneltilemeyeceği belirtildi.
© İHA / RAMSAY DE GIVE /ABD'li aktör Alec Baldwin
ABD'li aktör Alec Baldwin - Sputnik Türkiye
1/1
© İHA / RAMSAY DE GIVE /
ABD'li aktör Alec Baldwin
1/1
© İHA / RAMSAY DE GIVE /
ABD'li aktör Alec Baldwin

‘Delil olarak kullanılması gereken mermiler saklandı’

Baldwin'in avukatları, Mart ayında polise verilen ve Baldwin lehine delil olarak kullanılabilecek mermileri polisin ve savcıların sakladığını belirtti. Savcılar ise söz konusu mermilerin olayla ilgili olmadığını ve film setinde bulunan mermilerle örtüşmediğini belirtti. Ancak yargıç, ne olursa olsun söz konusu kanıtın da Baldwin'in avukatıyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Polis ve savcılık, savunmaya (Baldwin'in avukatına) delil olarak verilen mermileri inceleme fırsatı vermedi. Bu bilginin saklanması kasıtlı ve bilinçliydi" dedi. Mermilerle ilgili mahkemede ifade veren Savcı Kari Morrissey ise, "herhangi bir kanıt değeri olmadığı için" savunmaya bilgi verilmediğini ifade etti.
© İHA / RAMSAY DE GIVE /ABD'li aktör Alec Baldwin
ABD'li aktör Alec Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
ABD'li aktör Alec Baldwin
© İHA / RAMSAY DE GIVE /
Söz konusu mermiler, 11 Temmuz Perşembe günü bir olay yeri inceleme uzmanının mahkemede verdiği ifadede, emekli polis memuru olan Troy Teske'in olayla ilgili olabilecek mermileri Mart ayında polise verdiğini söylemesiyle ortaya çıktı. Teske'in film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu olan ve geçtiğimiz 15 Nisan'da “kasıtsız adam öldürme” suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılan Hannah Gutierrez-Reed'in babasının arkadaşı olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico eyaletinde çekilen "Rust" filminin setinde kullandığı silahla kazara 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini dile getirmişti. Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.
Baldwin ile film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed geçtiğimiz aylarda “kasıtsız adam öldürmek” ile suçlanmış, Hannah Gutierrez-Reed 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Halls'e silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor.
Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
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Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu
20 Haziran , 21:10
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