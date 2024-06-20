https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/goruntu-yonetmeninin-olumune-sebep-olmustu-alec-baldwin-hakkindaki-suclamalar-belli-oldu-1085051400.html
Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu
Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD'li aktör Alec Baldwin, "Rust"ın Ekim 2021'deki çekimlerinde meydana gelen ölümcül kazayla ilgili olarak 9 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Görüntü... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T21:10+0300
2024-06-20T21:10+0300
2024-06-20T21:21+0300
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ABD'nin New Mexico eyaletinde, 'Rust' filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili aktör Alec Baldwin 9 Temmuz'da mahkemeye çıkacak.Ntv'nin aktardığına göre kullandığı silahın kontrollerinin yapılmamasından dolayı suçluluğu üstlenmeyen 66 yaşındaki oyuncu ile ilgili savcılıktan açıklama geldi.ABD medyasında yer alan haberlerde; savcılık, aktörün sette silahlarla umarsızca oynadığını öne sürdü.Alec Baldwin'in ihmal nedeniyle ölüme sebep olmak suçundan yargılanacağı açıklandı.'Sette güvenlik protokollerini göz ardı etti'Savcılık, Baldwin'in sette güvenlik protokollerini göz ardı ettiğini gösteren kanıtlar bulunduğunu belirtti.Baldwin'in içinde kurusıkı mermi bulunan silahını bir ekip üyesine doğrulatarak tetiği çektiği ve silah eğitimi sırasında sorumluluk almayarak ailesiyle görüştüğü bu sebeple de eğitimi kaçırdığı açıklandı. 'En büyük silahı bana verin' demişBaldwin'in ayrıca senaryoda olmamasına rağmen birçok sahnede parmağı tetikte durduğu ve sette "En büyük silahı bana verin" diyerek espri yaptığı da kayıtlara geçti.Savcılık kendilerine sunulan videolarda Baldwin'in sette agresif tavırlar içerisinde olduğunu ve sık sık bağırarak hakaret ettiğini açıkladı. Suçsuz olduğunu iddia eden Alec Baldwin, eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.Ne olmuştu?Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.Kazadan sonra sette dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanan Baldwin, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022’de açılan dava üzerine, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.Santa Fe Bölge Savcılığı, 19 Ocak 2023’te, Baldwin ve film setindeki silahlardan sorumlu Gutierrez-Reed’e ölümcül kazadan dolayı "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla ayrı bir dava açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rust-filmi-setindeki-kazaya-iliskin-ilk-hukum-verildi-silah-amirine-18-ay-hapis-cezasi-1082801437.html
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görüntü, abd, abd, mahkeme, mahkeme kararı, alec baldwin
Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu
21:10 20.06.2024 (güncellendi: 21:21 20.06.2024)
ABD'li aktör Alec Baldwin, "Rust"ın Ekim 2021'deki çekimlerinde meydana gelen ölümcül kazayla ilgili olarak 9 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan kaza nedeniyle Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu.
ABD'nin New Mexico eyaletinde, 'Rust' filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili aktör Alec Baldwin 9 Temmuz'da mahkemeye çıkacak.
Ntv'nin aktardığına
göre kullandığı silahın kontrollerinin yapılmamasından dolayı suçluluğu üstlenmeyen 66 yaşındaki oyuncu ile ilgili savcılıktan açıklama geldi.
ABD medyasında yer alan haberlerde; savcılık, aktörün sette silahlarla umarsızca oynadığını öne sürdü.
Alec Baldwin'in ihmal nedeniyle ölüme sebep olmak suçundan yargılanacağı açıklandı.
'Sette güvenlik protokollerini göz ardı etti'
Savcılık, Baldwin'in sette güvenlik protokollerini göz ardı ettiğini gösteren kanıtlar bulunduğunu belirtti.
Baldwin'in içinde kurusıkı mermi bulunan silahını bir ekip üyesine doğrulatarak tetiği çektiği ve silah eğitimi sırasında sorumluluk almayarak ailesiyle görüştüğü bu sebeple de eğitimi kaçırdığı açıklandı.
'En büyük silahı bana verin' demiş
Baldwin'in ayrıca senaryoda olmamasına rağmen birçok sahnede parmağı tetikte durduğu ve sette "En büyük silahı bana verin" diyerek espri yaptığı da kayıtlara geçti.
Savcılık kendilerine sunulan videolarda Baldwin'in sette agresif tavırlar içerisinde olduğunu ve sık sık bağırarak hakaret ettiğini açıkladı.
Suçsuz olduğunu iddia eden Alec Baldwin, eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.
Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.
Kazadan sonra sette dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanan Baldwin, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022’de açılan dava üzerine, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
Santa Fe Bölge Savcılığı, 19 Ocak 2023’te, Baldwin ve film setindeki silahlardan sorumlu Gutierrez-Reed’e ölümcül kazadan dolayı "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla ayrı bir dava açmıştı.