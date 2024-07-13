https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/abd-hazine-bakani-yellenden-tahmin-rusya-karsiti-yaptirimlar-dedolarizasyona-yol-aciyor-1085823675.html

ABD Hazine Bakanı Yellen’den itiraf: Rusya karşıtı yaptırımlar dedolarizasyona yol açıyor

ABD Hazine Bakanı Yellen’den itiraf: Rusya karşıtı yaptırımlar dedolarizasyona yol açıyor

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, büyük rezervlere sahip ülkelerin kafasını karıştırdığı yönündeki açıklamasına dikkat... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T11:56+0300

2024-07-13T11:56+0300

2024-07-13T11:52+0300

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janet yellen

rusya

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dedolarizasyon

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Çin merkezli Asia Times’ın aktardığına göre Yellen, “ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya karşı uyguladığı istisnai tedbirler, döviz rezervi sahibi büyük ülkelerin kafasını karıştırdı” ifadesini kullandı.Küresel Güney, doları kullanmaktan tamamen vazgeçmese de büyük kısmının artık dolarla çalışmak istemediğini itiraf eden ABD Hazine Bakanı, “Bunun nedeni bir ölçüde BRICS’in ABD para birimini zayıflatma politikası” dedi.Çinli gazetenin görüşüne göre, ABD Başkanı Joe Biden ekibinin Rusya’nın döviz rezervlerinin bir kısmını dondurma kararı, birçok büyük yatırımcı için bir nevi kırmızı çizgi haline geldi.Yellen’in dedolarizasyonla ilgili korkuların boşuna olmadığını kayeden Asia Times, artık sürecin başladığını vurguladı.Daha önce Rusya’nın Uluslararası Para Fonu’ndaki (IMF) İcra Direktörü Aleksey Mojin, doların ve uluslararası para sisteminin çökmesi durumunda BRICS’in, gerçek emtia destekli para birimi de dahil olmak üzere bir alternatif sunabileceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/dunya-bankasi-rusya-dis-ticaret-fazlasi-veren-ulkeler-arasinda-ilk-10da-1085822411.html

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