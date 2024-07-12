Çin: NATO sonuç bildirgesini kesinlikle reddediyor ve kınıyoruz

Çin Dışişleri Sözcüsü Lin, ülkesinin NATO sonuç bildirgesinde Rusya-Ukrayna çatışmasının 'mutlak kolaylaştırıcısı' olarak nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek Pekin'in bu bildirgeyi kesinlikle reddettiğini vurguladı.



Lin Cien, NATO'nun Washington Zirvesi'nde kabul edilen sonuç bildirgesini sert bir dille eleştirdi.



Çin'in bildirgeyi esefle kınayıp kesin bir dille reddettiğini belirten Lin, "Çin, NATO'yu ülkemizin iç siyasetine karışmamaya, imajını lekelememeye ve Avrupa'da kargaşa yarattıktan sonra Asya-Pasifik'te de kaos oluşturmamaya çağırıyor" ifadesini kullandı.



Lin, "NATO'nun Ukrayna konusundaki 'Çin'in sorumluluğu propagandası' mantıksız ve kötü niyetlidir" tepkisini dile getirdi.



Ülkesinin Ukrayna konusunda adil ve objektif duruşu olduğunu belirten Lin, NATO'nun 'sözde güvenliğinin' diğer ülkelerin güvenliği pahasına sağlandığını söyledi.



Lin, NATO'nun Soğuk Savaş kalıntısı bir yapı olduğunun altını çizerek İttifak'ın kampçı cepheleşmenin ve blok politikasının bir ürünü olduğunu vurguladı.



ABD'de yapılan 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayınlanmıştı. Bildirgede Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki 'savaş çabalarının mutlak kolaylaştırıcısı' şeklinde nitelendirilirken, Pekin'in Avrupa-Atlantik güvenliğine sistemsel zorluklar yaratmaya devam ettiği iddia edilmişti.



Daha önce Çin'in Washington Büyükelçiliği, Pekin'in ülkenin adının NATO belgelerinde tehdit olarak anılmasına karşı olduğunu vurgulamıştı.



Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, "Sözde 'Çin tehdidi' tezinin dillendirilmesi tamamen faydasız. Çin, NATO ülkelerinin bölgesel sıcak noktalardaki sorunları Çin'i karalamak ve yeni bir Soğuk Savaş'ı körüklemek için kullanmasına kesinlikle karşı çıkıyor" denmişti.