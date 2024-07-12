https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/zafer-partisi-genel-baskani-ozdagdan-gelecek-partisi-genel-baskani-davutogluna-ziyaret-1085807105.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret
Sputnik Türkiye
Ümit Özdağ ve Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşme ardından basın toplantısı düzenledi 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T19:27+0300
2024-07-12T19:27+0300
2024-07-12T19:27+0300
politika
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ümit özdağ
zafer partisi
ahmet davutoğlu
mülteci
mülteci krizi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu. Özdağ ve Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Misafirperveliğinden dolayı Davutoğlu'na teşekkürlerini ileten Özdağ, görüşmede Davutoğlu'na, TSK mensuplarının sınırda silah kullanma yetkilerinin hukuken yeniden düzenlenmesi ve Türkiye'nin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi önerilerini bir dosya halinde sunduklarını belirtti.Davutoğlu da Özdağ'dan gelen teklif üzerine bu görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Hükümetin mülteci politikalarına değinen Davutoğlu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç Bakanlığı kurulması gerektiği görüşünü paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rusya-ankara-ve-sam-arasindaki-iliskilerin-normallestirilmesine-yonelik-sinyaller-son-derece-onemli-1085806278.html
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gelecek partisi, ümit özdağ, zafer partisi, ahmet davutoğlu, mülteci, mülteci krizi, suriye
gelecek partisi, ümit özdağ, zafer partisi, ahmet davutoğlu, mülteci, mülteci krizi, suriye
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret
Ümit Özdağ ve Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşme ardından basın toplantısı düzenledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu. Özdağ ve Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Misafirperveliğinden dolayı Davutoğlu'na teşekkürlerini ileten Özdağ, görüşmede Davutoğlu'na, TSK mensuplarının sınırda silah kullanma yetkilerinin hukuken yeniden düzenlenmesi ve Türkiye'nin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi önerilerini bir dosya halinde sunduklarını belirtti.
Davutoğlu da Özdağ'dan gelen teklif üzerine bu görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hükümetin mülteci politikalarına değinen Davutoğlu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç Bakanlığı kurulması gerektiği görüşünü paylaştı.