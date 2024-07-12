Rusya: Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik sinyaller son derece önemli
19:12 12.07.2024 (güncellendi: 20:16 12.07.2024)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin Suriye meselesinin kapsamlı çözümünde ilerleme kaydedilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.
Zaharova verdiği brifingde, Moskova’nın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olunduğuna dair sinyalleri memnuniyetle karşıladığını ve bu yönde pratik adımlar beklediğini vurguladı.
Zaharova, “Son zamanlarda Türkiye'den, cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, en üst düzey de Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine hazır olunduğuna dair sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atmalarını bekliyoruz” dedi.
Moskova’nın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğu gerçeğinden hareket ettiğini vurgulayan Zaharova, “Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz” diye konuştu.
Zaharova, "Aynı zamanda Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında önemli bir rol oynayabileceklerini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
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