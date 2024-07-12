https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rusya-ankara-ve-sam-arasindaki-iliskilerin-normallestirilmesine-yonelik-sinyaller-son-derece-onemli-1085806278.html

Rusya: Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik sinyaller son derece önemli

Rusya: Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik sinyaller son derece önemli

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin Suriye meselesinin kapsamlı çözümünde... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T19:12+0300

2024-07-12T19:12+0300

2024-07-12T20:16+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

türkiye

suriye

ankara

şam

normalleşme süreci

moskova

astana

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Zaharova verdiği brifingde, Moskova’nın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olunduğuna dair sinyalleri memnuniyetle karşıladığını ve bu yönde pratik adımlar beklediğini vurguladı.Zaharova, “Son zamanlarda Türkiye'den, cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, en üst düzey de Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine hazır olunduğuna dair sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atmalarını bekliyoruz” dedi.Moskova’nın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğu gerçeğinden hareket ettiğini vurgulayan Zaharova, “Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz” diye konuştu.Zaharova, "Aynı zamanda Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında önemli bir rol oynayabileceklerini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.Zaharova'nın açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar:

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suriye

ankara

şam

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astana

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, suriye, ankara, şam, normalleşme süreci, moskova, astana