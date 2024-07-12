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Rusya: Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik sinyaller son derece önemli
Rusya: Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik sinyaller son derece önemli
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin Suriye meselesinin kapsamlı çözümünde... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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Zaharova verdiği brifingde, Moskova’nın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olunduğuna dair sinyalleri memnuniyetle karşıladığını ve bu yönde pratik adımlar beklediğini vurguladı.Zaharova, “Son zamanlarda Türkiye'den, cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, en üst düzey de Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine hazır olunduğuna dair sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atmalarını bekliyoruz” dedi.Moskova’nın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğu gerçeğinden hareket ettiğini vurgulayan Zaharova, “Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz” diye konuştu.Zaharova, "Aynı zamanda Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında önemli bir rol oynayabileceklerini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.Zaharova'nın açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar:
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, suriye, ankara, şam, normalleşme süreci, moskova, astana
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, suriye, ankara, şam, normalleşme süreci, moskova, astana

Rusya: Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik sinyaller son derece önemli

19:12 12.07.2024 (güncellendi: 20:16 12.07.2024)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin Suriye meselesinin kapsamlı çözümünde ilerleme kaydedilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.
Zaharova verdiği brifingde, Moskova’nın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olunduğuna dair sinyalleri memnuniyetle karşıladığını ve bu yönde pratik adımlar beklediğini vurguladı.
Zaharova, “Son zamanlarda Türkiye'den, cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, en üst düzey de Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine hazır olunduğuna dair sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atmalarını bekliyoruz” dedi.
Moskova’nın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğu gerçeğinden hareket ettiğini vurgulayan Zaharova, “Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz” diye konuştu.
Zaharova, "Aynı zamanda Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında önemli bir rol oynayabileceklerini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zaharova'nın açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar:

Zelenskiy rejimi, Rusya'yı suçlamak amacıyla Dinyeper rezervuarlarının barajlarını yıkma hazırlıkları yaparak halkına karşı alçakca bir provokasyon başlatıyor.
Ermenistan ve ABD'nin yaklaşmakta olan ‘Eagle rartner’ tatbikatları, özellikle Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğini dondurduğu bir ortamda, sadece üzüntüye neden oluyor. Bu tatbikatlar, Erivan ile Moskova arasında güvenlik konularında oluşturulan mekanizmaların geleceğini baltalıyor.
Moskova, ülkedeki parlamento seçimlerinden sonra Fransa’nın dış politikasında ciddi değişiklikler olasılığı konusunda herhangi bir yanılsama içinde değil, özellikle de savunma sorunları gibi dış politikanın da ülkenin cumhurbaşkanının yetkisi dahilinde olduğu bir durumda.
Moskova İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınıyor; bu saldırılar Ortadoğu'da silahlı çatışmanın tırmanma olasılığını artırıyor.
Rusya ayrıca İsrail yönetimini Suriye'ye karşı saldırgan askeri eylemlerden vazgeçmeye çağırıyor.
NATO zirvesinde üzerinde mutabakata varılan kararlar, Ukrayna'yı çatışmayı sürdürmeye teşvik etmek için alındı ​​ve Batı'nın Kiev'in ittifaka katılması konusunda göstermeye çalıştığı 'göstermelik birlik' dikiş yerlerinden patladı.
Rusya, Japonya'nın uygulayacağı bir sonraki yaptırımlara, aynısı olmayabilecek, kendi kanıtlanmış yanıtını verecek.
Moskova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik girişimleri olumlu değerlendiriyor ve Rusya'nın katılımıyla üçlü toplantı yapılması fikrini memnuniyetle karşılıyor.
Rusya'nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopırkin çalışmalarına devam ediyor, etkinliği şüphe götürmez.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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Prof. Dr. Ünal: Türkiye ile Suriye arasındaki bir uzlaşma girişiminde Rusya kilit rol oynayacaktır
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