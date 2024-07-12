https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/yuksekovada-araziye-iha-dustu-1085807503.html

Yüksekova'da araziye İHA düştü

Yüksekova'da araziye İHA düştü

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye insansız hava aracı (İHA) düştü. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde önlem aldı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T19:52+0300

2024-07-12T19:52+0300

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türkiye

yüksekova

iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

ihlas haber ajansı (iha)

hakkari

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İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, öğlen saatlerinde ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan Yoncalık köyündeki bir araziye İHA düştü. Kısa süre içinde alev alarak yanan İHA'nın dumanları köyün birçok noktasından görüldü. Bölgede geniş kapsamlı güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yangın, Yüksekova Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/silahli-saldirida-yaralanan-yuksekova-tso-meclis-baskani-sevi-hayatini-kaybetti-1085782067.html

türkiye

yüksekova

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yüksekova, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ihlas haber ajansı (iha), hakkari