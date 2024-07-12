https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/yuksekovada-araziye-iha-dustu-1085807503.html
Yüksekova'da araziye İHA düştü
Yüksekova'da araziye İHA düştü
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye insansız hava aracı (İHA) düştü. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde önlem aldı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T19:52+0300
2024-07-12T19:52+0300
2024-07-12T20:06+0300
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iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
ihlas haber ajansı (iha)
hakkari
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İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, öğlen saatlerinde ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan Yoncalık köyündeki bir araziye İHA düştü. Kısa süre içinde alev alarak yanan İHA'nın dumanları köyün birçok noktasından görüldü. Bölgede geniş kapsamlı güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yangın, Yüksekova Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/silahli-saldirida-yaralanan-yuksekova-tso-meclis-baskani-sevi-hayatini-kaybetti-1085782067.html
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yüksekova, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ihlas haber ajansı (iha), hakkari
yüksekova, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), ihlas haber ajansı (iha), hakkari
Yüksekova'da araziye İHA düştü
19:52 12.07.2024 (güncellendi: 20:06 12.07.2024)
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye insansız hava aracı (İHA) düştü. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde önlem aldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, öğlen saatlerinde ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan Yoncalık köyündeki bir araziye İHA düştü.
Kısa süre içinde alev alarak yanan İHA'nın dumanları köyün birçok noktasından görüldü.
Bölgede geniş kapsamlı güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yangın, Yüksekova Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.