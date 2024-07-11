https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/silahli-saldirida-yaralanan-yuksekova-tso-meclis-baskani-sevi-hayatini-kaybetti-1085782067.html
Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi yaşam... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T22:42+0300
2024-07-11T22:42+0300
2024-07-11T22:42+0300
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, yaşamını yitirdi.Sevi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yoğun bakımda tedavi altına alınan Sevi, hayatını kaybetti.Sevi'nin ailesi ve yakınları hastane önüne geldi.Sevi'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği belirtildi.Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/yuksekovada-goruldu-bulutlarin-arasinda-insan-siluetine-benzeyen-goruntu-1085228355.html
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yüksekova, hakkari, yüksekova ticaret ve sanayi odası , timur sevi, emniyet
yüksekova, hakkari, yüksekova ticaret ve sanayi odası , timur sevi, emniyet
Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi yaşam mücadelesini kaybetti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, yaşamını yitirdi.
Sevi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Sevi, hayatını kaybetti.
Sevi'nin ailesi ve yakınları hastane önüne geldi.
Sevi'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği belirtildi.
Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.