https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/silahli-saldirida-yaralanan-yuksekova-tso-meclis-baskani-sevi-hayatini-kaybetti-1085782067.html

Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi yaşam... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T22:42+0300

2024-07-11T22:42+0300

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yüksekova ticaret ve sanayi odası

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, yaşamını yitirdi.Sevi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yoğun bakımda tedavi altına alınan Sevi, hayatını kaybetti.Sevi'nin ailesi ve yakınları hastane önüne geldi.Sevi'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği belirtildi.Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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