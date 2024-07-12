https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/yamyamlar-var-gitmem-dedi-koyun-kaderi-degisti-1085787068.html
'Yamyamlar var, gitmem' dedi, köyün kaderi değişti
'Yamyamlar var, gitmem' dedi, köyün kaderi değişti
Sputnik Türkiye
Kastamonu’nun Cide ilçesinden Mehmet Koç, "Yamyamlar var, gitmem" dediği Güney Afrika'ya giderek köyünün kaderini değiştirdi. Mehmet Koç, Güney Afrika'da... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T07:56+0300
2024-07-12T07:56+0300
2024-07-12T07:56+0300
yaşam
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hayat
hikaye
ilham
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1953 yılında Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde doğan Mehmet Koç, genç yaşlarında İstanbul'a giderek kaynak ustası oldu. İtalyan bir rafineride çalıştıktan sonra, Amerikalı bir şirketle çalışmak üzere Güney Afrika’ya gitmeyi kabul etti. İlk başta bu fikre sıcak bakmasa da, zamanla bu karar köyünün refahını artıran bir dönüm noktası oldu.500 kişiyi yanında götürdüMehmet Koç, Güney Afrika’da petrol rafinerileri kurarken, köyünden ve çevre köylerden yaklaşık 500 kişiyi de yanına alarak iş imkanı sağladı. Bu kişilerden bazıları büyük iş insanları haline gelirken, kimileri ise yurtdışında kariyer yaparak köylerine yatırımlar yaptı. Böylece Çamaltı, göç veren bir köyden, gurbetçi bir köye dönüştü.Köylüler ekonomik olarak güçlendi, geri döndüklerinde yatırımlar yaparak yaşam standartlarını yükselttiMehmet Koç'un liderliğinde, köylüler ekonomik olarak güçlendi ve köylerine geri döndüklerinde yatırımlar yaparak yaşam standartlarını yükseltti. Güney Afrika’da evlenenler, orada düzen kuranlar ve hatta kendi fabrikalarını kuranlar oldu. Çamaltı köyü, yurtdışında çalışan insanları sayesinde modern evlerle doldu ve refah seviyesi arttı.'Bazıları orada kaldı ve iş insanı oldu, fabrikalar kurdular'1975 yılında Güney Afrika’ya giden Mehmet Koç, "Amerikan firmasıyla kaynak ustası olarak Güney Afrika'ya gittim. Çalışırken daha fazla kaynakçı ustasına ihtiyaç oldu ve Türkiye'den köylülerimizi getirdik. Bazıları orada kaldı ve iş insanı oldu, fabrikalar kurdular," dedi. Koç, zaman içinde 500'den fazla insanı Güney Afrika'ya götürerek onların hayatlarını değiştirdi.'Köyden dünyaya açılan kapı'Kastamonu’nun Çamaltı köyünden çıkan Mehmet Koç, sadece kendi hayatını değil, köyündeki ve çevresindeki yüzlerce insanın da hayatını değiştirdi. Köy muhtarı Hüseyin Koç, köy halkının şimdi huzurlu ve rahat bir yaşam sürdüğünü, gençlerin hala yurtdışına çalışmaya gittiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/parolalar-calindi-e-devlet-ve-banka-sifreleri-icin-kritik-uyari-geldi-hemen-degistirin-1085786580.html
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yamyam, yamyamlık, köy, güney afrika, hayat, hikaye, ilham
yamyam, yamyamlık, köy, güney afrika, hayat, hikaye, ilham
'Yamyamlar var, gitmem' dedi, köyün kaderi değişti
Kastamonu’nun Cide ilçesinden Mehmet Koç, "Yamyamlar var, gitmem" dediği Güney Afrika'ya giderek köyünün kaderini değiştirdi. Mehmet Koç, Güney Afrika'da çalışırken yanında götürdüğü yüzlerce kişiye iş imkanı sağladı ve bazıları fabrikatör oldu. İşte Mehmet Koç'un ilham veren hikayesi.
1953 yılında Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde doğan Mehmet Koç, genç yaşlarında İstanbul'a giderek kaynak ustası oldu. İtalyan bir rafineride çalıştıktan sonra, Amerikalı bir şirketle çalışmak üzere Güney Afrika’ya gitmeyi kabul etti. İlk başta bu fikre sıcak bakmasa da, zamanla bu karar köyünün refahını artıran bir dönüm noktası oldu.
500 kişiyi yanında götürdü
Mehmet Koç, Güney Afrika’da petrol rafinerileri kurarken, köyünden ve çevre köylerden yaklaşık 500 kişiyi de yanına alarak iş imkanı sağladı. Bu kişilerden bazıları büyük iş insanları haline gelirken, kimileri ise yurtdışında kariyer yaparak köylerine yatırımlar yaptı. Böylece Çamaltı, göç veren bir köyden, gurbetçi bir köye dönüştü.
Köylüler ekonomik olarak güçlendi, geri döndüklerinde yatırımlar yaparak yaşam standartlarını yükseltti
Mehmet Koç'un liderliğinde, köylüler ekonomik olarak güçlendi ve köylerine geri döndüklerinde yatırımlar yaparak yaşam standartlarını yükseltti. Güney Afrika’da evlenenler, orada düzen kuranlar ve hatta kendi fabrikalarını kuranlar oldu. Çamaltı köyü, yurtdışında çalışan insanları sayesinde modern evlerle doldu ve refah seviyesi arttı.
'Bazıları orada kaldı ve iş insanı oldu, fabrikalar kurdular'
1975 yılında Güney Afrika’ya giden Mehmet Koç, "Amerikan firmasıyla kaynak ustası olarak Güney Afrika'ya gittim. Çalışırken daha fazla kaynakçı ustasına ihtiyaç oldu ve Türkiye'den köylülerimizi getirdik. Bazıları orada kaldı ve iş insanı oldu, fabrikalar kurdular," dedi. Koç, zaman içinde 500'den fazla insanı Güney Afrika'ya götürerek onların hayatlarını değiştirdi.
'Köyden dünyaya açılan kapı'
Kastamonu’nun Çamaltı köyünden çıkan Mehmet Koç, sadece kendi hayatını değil, köyündeki ve çevresindeki yüzlerce insanın da hayatını değiştirdi. Köy muhtarı Hüseyin Koç, köy halkının şimdi huzurlu ve rahat bir yaşam sürdüğünü, gençlerin hala yurtdışına çalışmaya gittiğini belirtti.