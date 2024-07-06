https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/hazine-ve-maliye-bakanligindan-zorunlu-tadilat-aciklamasi-genelge-disindadir-1085585283.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan zorunlu tadilat açıklaması: Genelge dışındadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan zorunlu tadilat açıklaması: Genelge dışındadır

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım-onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekli olduğuna işaret ederek... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T01:22+0300

2024-07-06T01:22+0300

2024-07-06T01:22+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

tuvalet

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığı iddialarına yanıt verdi.Bakanlıktan, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, Bakanlığın bir yandan tasarruf tedbirlerini açıklarken bir yandan da genelgeye uymadığı gibi gerçek dışı haberlerle algı oluşturulmak istendiği bildirilerek, söz konusu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu kurumlarının kapsama alındığı, birçok alana ilişkin kuralların belirlendiği, uygulanması konusunda kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulamanın takip edildiği aktarıldı.'Çarpıtma haberlerle Tasarruf Genelgesi sabote edilmeye çalışılmaktadır'Bakanlıkça oluşturulan bilgi sistemlerine kurumlarca veri girişleri yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bakan-simsek-yatirimci-ilgisi-artiyor-risk-primi-geriliyor-1085559789.html

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hazine ve maliye bakanlığı, tuvalet