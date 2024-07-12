https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/valilik-harekete-gecti-bursada-rapci-cakal-sorusturmasi-1085812813.html

Valilik harekete geçti: Bursa'da 'Rapçi Çakal' soruşturması

Valilik harekete geçti: Bursa'da 'Rapçi Çakal' soruşturması

Sputnik Türkiye

Bursa'da Çakal isimli Tiktok rapçisi, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş çocuklarına cinsel içerikli şarkı söyledi. Bursa Valiliği olayla ilgili... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T22:34+0300

2024-07-12T22:34+0300

2024-07-12T22:34+0300

türkiye

bursa

rap

rap müzik

soruşturma

bursa valiliği

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Bursa'da bir ilkokulun bahçesinde düzenlenen eğlenceyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında "İlkokulda rezalet, küçük çocukları ahlaksızlıklarla zehirliyorlar" başlığı altında haberler yayınlandığı belirtildi.Açıklamada, "İlimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere eğitim müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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bursa, rap, rap müzik, soruşturma, bursa valiliği