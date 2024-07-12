https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/valilik-harekete-gecti-bursada-rapci-cakal-sorusturmasi-1085812813.html
Valilik harekete geçti: Bursa'da 'Rapçi Çakal' soruşturması
Valilik harekete geçti: Bursa'da 'Rapçi Çakal' soruşturması
Sputnik Türkiye
Bursa'da Çakal isimli Tiktok rapçisi, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş çocuklarına cinsel içerikli şarkı söyledi. Bursa Valiliği olayla ilgili... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T22:34+0300
2024-07-12T22:34+0300
2024-07-12T22:34+0300
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bursa
rap
rap müzik
soruşturma
bursa valiliği
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Bursa'da bir ilkokulun bahçesinde düzenlenen eğlenceyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında "İlkokulda rezalet, küçük çocukları ahlaksızlıklarla zehirliyorlar" başlığı altında haberler yayınlandığı belirtildi.Açıklamada, "İlimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere eğitim müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/izmirdeki-secil-erzan-vakasinda-yeni-gelisme-sube-muduru-tutuklandi-1085809577.html
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bursa, rap, rap müzik, soruşturma, bursa valiliği
bursa, rap, rap müzik, soruşturma, bursa valiliği
Valilik harekete geçti: Bursa'da 'Rapçi Çakal' soruşturması
Bursa'da Çakal isimli Tiktok rapçisi, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş çocuklarına cinsel içerikli şarkı söyledi. Bursa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Bursa'da bir ilkokulun bahçesinde düzenlenen eğlenceyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında "İlkokulda rezalet, küçük çocukları ahlaksızlıklarla zehirliyorlar" başlığı altında haberler yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada, "İlimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere eğitim müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.