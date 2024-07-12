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Uzman doktor aritminin belirtilerini ve risk faktörlerini anlattı
Uzman doktor aritminin belirtilerini ve risk faktörlerini anlattı
Sputnik Türkiye
Kardiyoloji Uzm. Dr. Ela Kavlak, son zamanlarda önemli bir artış gözlemlenen kalp ritim bozuklukları olarak bilinen aritmilerden yaygın belirtilerin çarpıntı... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T14:36+0300
2024-07-12T14:36+0300
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Aritmi, kalp atışlarının düzensiz, çok hızlı veya çok yavaş olması durumu olarak tanımlanıyor.Normalde düzenli bir ritimde atan kalp, aritmi durumunda düzensiz bir şekilde atar. Bu durum kişinin günlük yaşam kalitesini düşürebilir ve daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ela Kavlak, aritminin belirtilerini ve risk faktörlerini anlattı."Bayılma en yaygın belirtiler arasında"Uzm. Dr. Ela Kavlak, aritmilerin belirtilerinin farkında olmanın önemine dikkat çekti. "En yaygın belirtiler arasında çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma hissi bulunur” diyen Uzm. Dr. Ela Kavlak, aritmi riskini artıran faktörleri ise şöyle sıraladı:“Yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, ailede aritmi öyküsü, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, stres ve anksiyete.”Tedavi ve önlemeAritmilerin birçok farklı şekilde tedavi edilebildiğini belirten Uzm. Dr. Ela Kavlak, kişiye özel tedavi planlarının önemini vurgulayarak, “Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, kateter ablasyonu, kardiyoversiyon ve implante edilebilir cihazlar (pacemaker veya ICD) bulunur. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek aritmi riskini azaltabilir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol kullanımının bırakılması, stresten kaçınma gibi önlemler aritmiyi önlemeye yardımcı olabilir” dedi.Uzm. Dr. Ela Kavlak, kalp sağlığını korumanın ve aritmileri önlemenin öneminin altını çizdi. Düzenli sağlık kontrolleri yaptırmanın, belirtiler ortaya çıktığında bir uzmana danışmanın ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin hayati önem taşıdığını belirten Dr. Kavlak, “Unutmayın, erken teşhis ve tedavi, aritmilerin ciddi komplikasyonlara yol açmasını önleyebilir” dedi.
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sağlık, kalp, aritmi
sağlık, kalp, aritmi

Uzman doktor aritminin belirtilerini ve risk faktörlerini anlattı

14:36 12.07.2024
© İHAkalp sağlığı
kalp sağlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© İHA
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Kardiyoloji Uzm. Dr. Ela Kavlak, son zamanlarda önemli bir artış gözlemlenen kalp ritim bozuklukları olarak bilinen aritmilerden yaygın belirtilerin çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma hissi olduğunu belirterek, "Unutmayın, erken teşhis ve tedavi, aritmilerin ciddi komplikasyonlara yol açmasını önleyebilir” dedi.
Aritmi, kalp atışlarının düzensiz, çok hızlı veya çok yavaş olması durumu olarak tanımlanıyor.

Normalde düzenli bir ritimde atan kalp, aritmi durumunda düzensiz bir şekilde atar. Bu durum kişinin günlük yaşam kalitesini düşürebilir ve daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ela Kavlak, aritminin belirtilerini ve risk faktörlerini anlattı.

"Bayılma en yaygın belirtiler arasında"

Uzm. Dr. Ela Kavlak, aritmilerin belirtilerinin farkında olmanın önemine dikkat çekti. "En yaygın belirtiler arasında çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma hissi bulunur” diyen Uzm. Dr. Ela Kavlak, aritmi riskini artıran faktörleri ise şöyle sıraladı:
“Yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, ailede aritmi öyküsü, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, stres ve anksiyete.”

Tedavi ve önleme

Aritmilerin birçok farklı şekilde tedavi edilebildiğini belirten Uzm. Dr. Ela Kavlak, kişiye özel tedavi planlarının önemini vurgulayarak, “Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, kateter ablasyonu, kardiyoversiyon ve implante edilebilir cihazlar (pacemaker veya ICD) bulunur. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek aritmi riskini azaltabilir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol kullanımının bırakılması, stresten kaçınma gibi önlemler aritmiyi önlemeye yardımcı olabilir” dedi.

Uzm. Dr. Ela Kavlak, kalp sağlığını korumanın ve aritmileri önlemenin öneminin altını çizdi.

Düzenli sağlık kontrolleri yaptırmanın, belirtiler ortaya çıktığında bir uzmana danışmanın ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin hayati önem taşıdığını belirten Dr. Kavlak, “Unutmayın, erken teşhis ve tedavi, aritmilerin ciddi komplikasyonlara yol açmasını önleyebilir” dedi.
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