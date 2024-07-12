https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/diyetisyenlerin-favori-tavsiyelerinden-banyoda-da-kullanilan-epsom-tuzu-mucizesi-nedir-1085792305.html

Diyetisyenlerin favori tavsiyelerinden: Banyoda da kullanılan 'Epsom tuzu' mucizesi nedir?

Diyetisyenlerin favori tavsiyelerinden: Banyoda da kullanılan 'Epsom tuzu' mucizesi nedir?

Sputnik Türkiye

Epsom tuzu, günlük hayatımızda giderek daha fazla popüler hale gelen, sağlığa birçok faydası bulunan bir mineraldir. Aslında Epsom tuzu, magnezyum sülfat... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T12:04+0300

2024-07-12T12:04+0300

2024-07-12T12:04+0300

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Epsom tuzu, geniş kullanım alanları ve sağlık faydaları ile dikkat çeken doğal bir bileşiktir. Sağlık ve güzellik rutinlerine eklenerek çeşitli faydalar sağlanabilir.Magnezyum sülfat olarak da bilinen Epsom tuzu, çeşitli faydaları ile bilinen kimyasal bir bileşiktir. Özellikle banyo tuzu olarak popüler olan bu tuz, kas ağrılarını dindirmekten cilt sağlığını iyileştirmeye kadar birçok alanda kullanılıyor. Sülfat, birçok biyolojik süreçte önemli rol oynar; toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve eklemler, beyin dokusu ve müsin proteinlerinde proteinlerin oluşumunu destekler. Epsom tuzunun cilt tarafından emildiğine dair kesin kanıt olmasa da, kas ağrılarını hafifletmeye ve vücudu rahatlatmaya yardımcı olabilir.Epsom tuzu nedir?17. yüzyılda İngiltere'nin Surrey kentinde bulunan Epsom'da keşfedilen Epsom tuzu, magnezyum, kükürt ve oksijenden oluşur. Sofra tuzuna benzeyen bu mineral, yemek pişirmede kullanılmaz. Magnezyum sülfat, son otuz ila kırk yılda düşen seviyeleri nedeniyle birçok kişide eksik olan bir mineraldir. Magnezyum, vücutta 300'den fazla enzimin aktivitesini düzenlemeye yardımcı olur. Eksikliği, yüksek tansiyon, hiperaktivite ve kalp sorunlarına yol açabilir.Epsom tuzunun faydaları neler?Epsom tozu nasıl kullanılır?Haftada üç kez yapılacak Epsom tozu banyoları, rahatlama ve stres giderme sağlar. Ilık banyoya iki bardak Epsom tuzu ekleyerek çözünmesini bekleyin. Sabun kullanmadan banyo yapın ve sonrasında dinlenmeye çalışın. Artrit durumunda, eklemleri hareket ettirerek katılığı önleyebilirsiniz.Epsom tuzunu kullanmanın birçok yolu vardır:Epsom tuzu yan etkileriEpsom tuzunu aşırı kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir. Aşırı miktarda magnezyum alımı, mide bulantısı, baş ağrısı ve düşük tansiyon gibi belirtilere yol açabilir. Bu nedenle, özellikle dahili kullanımda dikkatli olunmalı ve doktor önerisi alınmalıdır.Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Şişlik, nefes almada zorluk veya kurdeşen gibi belirtiler görülürse tıbbi yardım alınmalıdır. Ayrıca, içildiğinde ishal, baş dönmesi ve yorgunluğa yol açabilir. Herhangi bir Epsom tuzu tedavisini denemeden önce uzman bir doktora danışmak önemlidir.Sık sorulan sorular

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