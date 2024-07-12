https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/ukrayna-ordusu-cocuk-bahcesini-vurdu-5-cocuk-yaralandi-1085784533.html

Ukrayna ordusu çoçuk bahçesini vurdu: 5 çocuk yaralandı

Ukrayna ordusu çoçuk bahçesini vurdu: 5 çocuk yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod bölgesine bağlı Şebekino kentindeki bir çocuk bahçesine düzenlediği İHA saldırısında 5 çocuğun yaralandığı bildirildi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

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2024-07-12T01:23+0300

2024-07-12T01:23+0300

ukrayna krizi

vyaçeslav gladkov

belgorod

şebekino

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

saldırı

mariya zaharova

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Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Şebekino kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucunda 5 çocuğun yaralandığını belirtti.Gladkov, “Şebekino'da bir apartmanın avlusuna bir İHA’dan kasıtlı olarak bomba atıldı. Saldırı sırasında avludaki çocuk bahçesinde bulunan 5 çocuk yaralandı, 2’sinin durumu ağır. Yaralılar ambulans ekipleri tarafından bölgesel çocuk klinik hastanesine götürüldü” ifadelerini kullandı.Bölgede herhangi bir askeri tesis bulunmadığına dikkat çeken Gladkov, "Bu alanda herhangi bir askeri tesis bulunmuyor ve bahçede askerler değil, biri sadece 8 yaşında olan 5 erkek çocuk vardı" ifadelerine yer verdi.Bölge Sağlık Bakanı Andrey İkonnikov ise, bölge çocuk hastanesindeki uzmanların yaralı çocukları kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Şebekino'da 5 çocuğun yaralandığı İHA saldırısını, çocuklara yönelik kasıtlı bir terör saldırısı olarak nitelendirerek, Kiev'in uluslararası alanda kınanması çağrısında bulundu.

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vyaçeslav gladkov, belgorod, şebekino, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), saldırı, mariya zaharova