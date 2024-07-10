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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/kremlinden-harkovda-kurulmasi-planlanan-tampon-bolgeyle-ilgili-aciklama-1085731837.html
Kremlin'den Harkov'da kurulması planlanan tampon bölgeyle ilgili açıklama
Kremlin'den Harkov'da kurulması planlanan tampon bölgeyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Harkov Bölgesi'nde tampon bölge kurma çalışmalarının sürdüğünü ve bunun için biraz daha süre gerektiğini söyledi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T14:30+0300
2024-07-10T14:30+0300
ukrayna krizi
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dmitriy peskov
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Başta Belgorod Bölgesi olmak üzere Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yerleşim birimlerine yönelik saldırıların önüne geçmek için Harkov'da kurulması planlanan tampon bölgenin son durumu, basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.Rus askerlerin tampon bölge kurma çalışmalarına devam ettiğini belirten Peskov, bu görevin hayata geçirilmesinin zaman alabileceğinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, "Harkov istikametinde şu anda yaşanan her şey, bu görevin yerine getirilmesine yönelik. Bu görevin hayata geçirilmesi için zamana ihtiyaç var. Çalışmalar var. Detaylar için Savunma Bakanlığı'na başvurmalısınız" dedi.'İngiltere Başbakanı'nın sözleri saçma'Peskov, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarını uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurma hakkına sahip olduğu yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.Starmer'in sözlerini henüz görmediklerini söyleyen Peskov, "Ancak eğer bunu dediyse, elbette bu, gerilimi körükleme, durumu ciddi şekilde tırmandırma yönünde atılan yeni ve tamamen sorumsuzca bir adım" ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya'nın Londra'dan gelen bu beyanla ilgili durumu takip edeceği ve gerekli önlemleri alacağı uyarısında da bulundu.Harkov taarruzu Mayıs ayında başladıRusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında Harkov istikametindeki taarruzunu Mayıs ayının başından beri sürdürüyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Harkov istikametindeki taarruzun amaçlarından birinin Rus bölgelerine yönelik saldırıları önlemeyi sağlayacak bir tampon bölge kurulması olduğunu belirtmişti.Mayıs ortasındaki Çin ziyaretinde Rusya'nın o gün itibarıyla Harkov Bölgesi'ni alma planları bulunmadığını vurgulayarak "Harkov istikametinde yaşananlar Ukrayna'nın suçu. Zira onlar, Belgorod da dahil sınır bölgelerine ateş açtılar ve maalesef ateş açmaya devam ediyorlar. Orada siviller ölüyor. Her şey apaçık ortada. Doğrudan kent merkezine, mahallelere ateş ediyorlar" demişti.Söz konusu saldırıların sürmesi halinde güvenlik bölgesi, tampon bölge kurmak zorunda kalacaklarını daha önce kamuoyu önünde dile getirdiğini anımsatan Putin, gelinen noktada Harkov'da yürütülen faaliyetlerle tampon bölge kurma süreci içinde olduklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/fsb-dort-ayri-saldiriyi-onledi-rus-ucak-gemisi-ile-3-savunma-bakanligi-yetkilisi-hedefteydi-1085729294.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, harkov, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, tampon bölge, ingiltere, keir starmer, askeri güvenlik bölgesi, storm shadow, storm shadow/scalp
rusya, kremlin, dmitriy peskov, harkov, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, tampon bölge, ingiltere, keir starmer, askeri güvenlik bölgesi, storm shadow, storm shadow/scalp

Kremlin'den Harkov'da kurulması planlanan tampon bölgeyle ilgili açıklama

14:30 10.07.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Harkov Bölgesi'nde tampon bölge kurma çalışmalarının sürdüğünü ve bunun için biraz daha süre gerektiğini söyledi.
Başta Belgorod Bölgesi olmak üzere Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yerleşim birimlerine yönelik saldırıların önüne geçmek için Harkov'da kurulması planlanan tampon bölgenin son durumu, basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.

Rus askerlerin tampon bölge kurma çalışmalarına devam ettiğini belirten Peskov, bu görevin hayata geçirilmesinin zaman alabileceğinin altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü, "Harkov istikametinde şu anda yaşanan her şey, bu görevin yerine getirilmesine yönelik. Bu görevin hayata geçirilmesi için zamana ihtiyaç var. Çalışmalar var. Detaylar için Savunma Bakanlığı'na başvurmalısınız" dedi.

'İngiltere Başbakanı'nın sözleri saçma'

Peskov, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarını uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurma hakkına sahip olduğu yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.

Starmer'in sözlerini henüz görmediklerini söyleyen Peskov, "Ancak eğer bunu dediyse, elbette bu, gerilimi körükleme, durumu ciddi şekilde tırmandırma yönünde atılan yeni ve tamamen sorumsuzca bir adım" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın Londra'dan gelen bu beyanla ilgili durumu takip edeceği ve gerekli önlemleri alacağı uyarısında da bulundu.

Harkov taarruzu Mayıs ayında başladı

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında Harkov istikametindeki taarruzunu Mayıs ayının başından beri sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Harkov istikametindeki taarruzun amaçlarından birinin Rus bölgelerine yönelik saldırıları önlemeyi sağlayacak bir tampon bölge kurulması olduğunu belirtmişti.

Mayıs ortasındaki Çin ziyaretinde Rusya'nın o gün itibarıyla Harkov Bölgesi'ni alma planları bulunmadığını vurgulayarak "Harkov istikametinde yaşananlar Ukrayna'nın suçu. Zira onlar, Belgorod da dahil sınır bölgelerine ateş açtılar ve maalesef ateş açmaya devam ediyorlar. Orada siviller ölüyor. Her şey apaçık ortada. Doğrudan kent merkezine, mahallelere ateş ediyorlar" demişti.

Söz konusu saldırıların sürmesi halinde güvenlik bölgesi, tampon bölge kurmak zorunda kalacaklarını daha önce kamuoyu önünde dile getirdiğini anımsatan Putin, gelinen noktada Harkov'da yürütülen faaliyetlerle tampon bölge kurma süreci içinde olduklarını vurguladı.
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