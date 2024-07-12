https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/uefa-kulup-siralamasini-guncelledi-turk-takimlari-kacinci-sirada--1085799997.html
UEFA, kulüp sıralamasını güncelledi: Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, kulüp sıralamasını güncelledi: Türk takımları kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
UEFA, yeni sezon öncesi kulüplerin sıralamasını güncelledi ve duyurdu. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T14:56+0300
2024-07-12T14:56+0300
2024-07-12T14:56+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe beko
beşiktaş
galatasaray
galatasaray sk
başakşehir
istanbul başakşehir
uefa
uefa şampiyonlar ligi
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UEFA, sezon öncesi kulüplerin sıralamasını açıkladı. Türkiye'den Fenerbahçe 47’nci sıra ile en üstte bulunurken, Galatasaray 63’le ve RAMS Başakşehir de 78’le sarı-lacivertli kulübü takip etti.Beşiktaş 135, Trabzonspor ise 139’uncu sırada konumlandı.UEFA’nın kulüpler sıralamasında Manchester City zirvenin sahibi oldu. Real Madrid 2’nci ve Bayern Münih de üçüncü oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fenerbahceden-ayrilan-serdar-azizin-yeni-takimibellioldu-1085795479.html
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fenerbahçe, fenerbahçe beko, beşiktaş, galatasaray, galatasaray sk, başakşehir, istanbul başakşehir, uefa, uefa şampiyonlar ligi, uefa avrupa ligi
fenerbahçe, fenerbahçe beko, beşiktaş, galatasaray, galatasaray sk, başakşehir, istanbul başakşehir, uefa, uefa şampiyonlar ligi, uefa avrupa ligi
UEFA, kulüp sıralamasını güncelledi: Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, yeni sezon öncesi kulüplerin sıralamasını güncelledi ve duyurdu.
UEFA, sezon öncesi kulüplerin sıralamasını açıkladı.
Türkiye'den Fenerbahçe 47’nci sıra ile en üstte bulunurken, Galatasaray 63’le ve RAMS Başakşehir de 78’le sarı-lacivertli kulübü takip etti.
Beşiktaş 135, Trabzonspor ise 139’uncu sırada konumlandı.
UEFA’nın kulüpler sıralamasında Manchester City zirvenin sahibi oldu. Real Madrid 2’nci ve Bayern Münih de üçüncü oldu.