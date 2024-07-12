https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/uefa-kulup-siralamasini-guncelledi-turk-takimlari-kacinci-sirada--1085799997.html

UEFA, kulüp sıralamasını güncelledi: Türk takımları kaçıncı sırada?

UEFA, kulüp sıralamasını güncelledi: Türk takımları kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

UEFA, yeni sezon öncesi kulüplerin sıralamasını güncelledi ve duyurdu. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

fenerbahçe beko

beşiktaş

galatasaray

galatasaray sk

başakşehir

istanbul başakşehir

uefa

uefa şampiyonlar ligi

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UEFA, sezon öncesi kulüplerin sıralamasını açıkladı. Türkiye'den Fenerbahçe 47’nci sıra ile en üstte bulunurken, Galatasaray 63’le ve RAMS Başakşehir de 78’le sarı-lacivertli kulübü takip etti.Beşiktaş 135, Trabzonspor ise 139’uncu sırada konumlandı.UEFA’nın kulüpler sıralamasında Manchester City zirvenin sahibi oldu. Real Madrid 2’nci ve Bayern Münih de üçüncü oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fenerbahceden-ayrilan-serdar-azizin-yeni-takimibellioldu-1085795479.html

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