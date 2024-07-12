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UEFA, kulüp sıralamasını güncelledi: Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, kulüp sıralamasını güncelledi: Türk takımları kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
UEFA, yeni sezon öncesi kulüplerin sıralamasını güncelledi ve duyurdu. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA, sezon öncesi kulüplerin sıralamasını açıkladı. Türkiye'den Fenerbahçe 47’nci sıra ile en üstte bulunurken, Galatasaray 63’le ve RAMS Başakşehir de 78’le sarı-lacivertli kulübü takip etti.Beşiktaş 135, Trabzonspor ise 139’uncu sırada konumlandı.UEFA’nın kulüpler sıralamasında Manchester City zirvenin sahibi oldu. Real Madrid 2’nci ve Bayern Münih de üçüncü oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fenerbahceden-ayrilan-serdar-azizin-yeni-takimibellioldu-1085795479.html
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UEFA, kulüp sıralamasını güncelledi: Türk takımları kaçıncı sırada?

14:56 12.07.2024
UEFA Konferans Ligi Kupası
UEFA Konferans Ligi Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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UEFA, yeni sezon öncesi kulüplerin sıralamasını güncelledi ve duyurdu.
UEFA, sezon öncesi kulüplerin sıralamasını açıkladı.
Türkiye'den Fenerbahçe 47’nci sıra ile en üstte bulunurken, Galatasaray 63’le ve RAMS Başakşehir de 78’le sarı-lacivertli kulübü takip etti.
Beşiktaş 135, Trabzonspor ise 139’uncu sırada konumlandı.
UEFA’nın kulüpler sıralamasında Manchester City zirvenin sahibi oldu. Real Madrid 2’nci ve Bayern Münih de üçüncü oldu.
Serdar Aziz - Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu
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