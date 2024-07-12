https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fenerbahceden-ayrilan-serdar-azizin-yeni-takimibellioldu-1085795479.html
Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Başakşehir FK, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki milli stoper Serdar Aziz'i transfer gündemine aldı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T13:24+0300
2024-07-12T13:24+0300
2024-07-12T13:24+0300
spor
serdar aziz
fenerbahçe
futbol
transfer
başakşehir
medipol başakşehir
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Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki milli stoper Serdar Aziz'in yeni adresi Başakşehir FK oluyor.İstanbul ekibi, geniş rotasyonlu bir kadro kurma hedefi doğrultusunda Serdar Aziz'i uygun bir maaş karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Kısa süre içinde bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.Serdar Aziz'in kariyer performansı33 yaşındaki deneyimli stoper, kariyeri boyunca 357 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 27 gol ve 15 asistlik bir performans sergileyen Serdar Aziz, savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da etkili olabileceğini kanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fifadan-galatasaraya-agir-ceza-tete-transferi-karara-baglandi-1085785984.html
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serdar aziz, fenerbahçe, futbol, transfer, başakşehir, medipol başakşehir
serdar aziz, fenerbahçe, futbol, transfer, başakşehir, medipol başakşehir
Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu
Başakşehir FK, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki milli stoper Serdar Aziz'i transfer gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki milli stoper Serdar Aziz'in yeni adresi Başakşehir FK oluyor.
İstanbul ekibi, geniş rotasyonlu bir kadro kurma hedefi doğrultusunda Serdar Aziz'i uygun bir maaş karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Kısa süre içinde bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.
Serdar Aziz'in kariyer performansı
33 yaşındaki deneyimli stoper, kariyeri boyunca 357 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 27 gol ve 15 asistlik bir performans sergileyen Serdar Aziz, savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da etkili olabileceğini kanıtladı.