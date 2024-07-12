https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fenerbahceden-ayrilan-serdar-azizin-yeni-takimibellioldu-1085795479.html

Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Sputnik Türkiye

Başakşehir FK, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki milli stoper Serdar Aziz'i transfer gündemine aldı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T13:24+0300

2024-07-12T13:24+0300

2024-07-12T13:24+0300

spor

serdar aziz

fenerbahçe

futbol

transfer

başakşehir

medipol başakşehir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103739/59/1037395930_75:0:1200:633_1920x0_80_0_0_2b67d9000f85f8b0c8a1700176073193.jpg

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki milli stoper Serdar Aziz'in yeni adresi Başakşehir FK oluyor.İstanbul ekibi, geniş rotasyonlu bir kadro kurma hedefi doğrultusunda Serdar Aziz'i uygun bir maaş karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Kısa süre içinde bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.Serdar Aziz'in kariyer performansı33 yaşındaki deneyimli stoper, kariyeri boyunca 357 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 27 gol ve 15 asistlik bir performans sergileyen Serdar Aziz, savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da etkili olabileceğini kanıtladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/fifadan-galatasaraya-agir-ceza-tete-transferi-karara-baglandi-1085785984.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

serdar aziz, fenerbahçe, futbol, transfer, başakşehir, medipol başakşehir