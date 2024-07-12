https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/turkiye-futbol-federasyonu-basvurusu-kabul-edilen-baskan-adaylarini-duyurdu-1085801289.html

Türkiye Futbol Federasyonu, başvurusu kabul edilen başkan adaylarını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, başvurusu kabul edilen başkan adaylarını duyurdu

Sputnik Türkiye

TFF, genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T15:35+0300

2024-07-12T15:35+0300

2024-07-12T15:35+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

ibrahim hacıosmanoğlu

servet yardımcı

mehmet büyükekşi

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Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sayfasında yapılan açıklamada Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiği belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvurularının, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmediğinin altı çizildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/servet-yardimci-tff-baskanligi-secimlerinde-adayliktan-cekildi-1085770281.html

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, servet yardımcı, mehmet büyükekşi