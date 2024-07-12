https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/turkiye-futbol-federasyonu-basvurusu-kabul-edilen-baskan-adaylarini-duyurdu-1085801289.html
Türkiye Futbol Federasyonu, başvurusu kabul edilen başkan adaylarını duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu, başvurusu kabul edilen başkan adaylarını duyurdu
Sputnik Türkiye
TFF, genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T15:35+0300
2024-07-12T15:35+0300
2024-07-12T15:35+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ibrahim hacıosmanoğlu
servet yardımcı
mehmet büyükekşi
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Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sayfasında yapılan açıklamada Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiği belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvurularının, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmediğinin altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/servet-yardimci-tff-baskanligi-secimlerinde-adayliktan-cekildi-1085770281.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, servet yardımcı, mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, servet yardımcı, mehmet büyükekşi
Türkiye Futbol Federasyonu, başvurusu kabul edilen başkan adaylarını duyurdu
TFF, genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sayfasında yapılan açıklamada Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiği belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;
- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU
- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ
- Sayın Servet YARDIMCI
Açıklamada ayrıca, TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvurularının, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmediğinin altı çizildi.