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Servet Yardımcı TFF Başkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekildi
Servet Yardımcı TFF Başkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekildi
Sputnik Türkiye
Servet Yardımcı 18 Temmuz'da yapılacak TFF Başkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekildi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulunda TFF başkan adayı olan Servet Yardımcı, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Servet Yardımcı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, servet yardımcı
türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, servet yardımcı

Servet Yardımcı TFF Başkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekildi

16:01 11.07.2024 (güncellendi: 16:48 11.07.2024)
© AAservet yardımcı
servet yardımcı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA
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Servet Yardımcı 18 Temmuz'da yapılacak TFF Başkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulunda TFF başkan adayı olan Servet Yardımcı, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Servet Yardımcı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TFF'nin, 18 Temmuz 2024 tarihinde olağanüstü seçim kararı almasının ardından, Türk futbolunda ve UEFA yönetiminde elde ettiğim bilgi ve deneyimleri, futbolumuzda temiz, şeffaf ve kurumsal bir yapı kurulması için seferber etmek amacıyla başkanlığa aday olmaya karar verdim.

UEFA'da 7 yılı aşkın zamandır devam eden görevim sırasında; 2019 Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. yılını taçlandırmak adına 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin, 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin ülkemize kazandırılmasında, sayısız toplantı ve etkinliğin Türkiye'de gerçekleştirilmesinde, İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Euro 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin kazanılmasında, kulüplerimiz için Avrupa kupalarına katılma izinlerinin alınmasında, yüzlerce konu ve davada kritik rol oynadım.

En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak ve Türk Futbolu'nun hak ettiği marka değerini elde etmesini sağlamak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım.

TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır.

Sahip olduğum aile terbiyem, edebim, yetiştirilme şeklim, böyle kirli bir düzenin karşısında durmama, bana inanan, benimle birlikte yola çıkan insanların da kumpaslarla karşı karşıya kalmasına asla izin vermez.

Türkiye'nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur. Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim.

Bugüne dek bana güvenen, destek olan, yanımda olan herkese teşekkür ediyor, başta kulüp başkanlarımız olmak üzere herkesin haklarını helal etmelerini rica ediyorum."

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