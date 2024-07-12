https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/turkiye-abd-iliskilerinde-bir-ilk-erdogan-ve-biden-zirveler-disinda-hicbir-araya-gelmedi-1085795795.html

Türkiye-ABD ilişkilerinde bir ilk: Erdoğan ve Biden zirveler dışında hiçbir araya gelmedi

Türkiye-ABD ilişkilerinde bir ilk: Erdoğan ve Biden zirveler dışında hiçbir araya gelmedi

Sputnik Türkiye

Türkiye ve ABD ilişkilerinde yakın dönemde bir ilk yaşandı. ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi olarak Beyaz Saray’da hiç ağırlamadı. Biden görev... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T13:57+0300

2024-07-12T13:57+0300

2024-07-12T13:58+0300

türkiye

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Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilmişti. Bu seçimde başkanlık yarışını kazan Joe Biden 20 Ocak 2021'de Birleşik Devletleri’nin 46'ncı başkanı olarak göreve başladı.Biden’ın göreve başladığı süreçte, Trump döneminde sorunların yaşandığı Türkiye- ABD ilişkilerinin nasıl ilerleyici gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanan Biden’e gönderdiği tebrik mesajında "Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır" ifadesini kullanmıştı.Aradan geçen süreç içerisinde Türkiye - ABD ilişkilerinde bir ilk yaşandı. Erdoğan ve Biden zirveler dışında hiçbir araya gelmedi. ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi olarak Beyaz Saray’da hiç ağırlamazken, Biden Türkiye'yi de ziyaret etmedi. Seçim sürecine giren ABD'de olağanüstü bir durum yaşanmaz ise Biden'in Erdoğan'ı ağırlaması yada Türkiye’ye gelmesi beklenmiyor.‘Biden’in görev süresinde 4 telefon görüşme’İki lider Biden’ın görev süresi içinde telefonla konuştu yada G-20 veya NATO zirveleri kapsamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden, Biden’ın görev sürecinde 4 defa telefon görüşmesi gerçekleştirdi.‘Erdoğan ile Biden 4 defa görüştü’Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden bu süreç içerisinden 4 defa yüz yüze görüştü. Bu görüşmeler zirveler kapsamında yapıldı.Diğer zirvelerde iki lider ayak üstü sohbet etse de resmi görüşme gerçekleşmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/cumhurbaskani-erdogan-israil-catismalari-durdurmali-bolgemiz-savas-riskiyle-karsi-karsiya-kalacak-1085763831.html

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türkiye abd ilişkileri,biden ile erdoğan ne zaman görüştü,erdoğan biden kaç defa görüştü