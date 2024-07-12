https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/turkiye-abd-iliskilerinde-bir-ilk-erdogan-ve-biden-zirveler-disinda-hicbir-araya-gelmedi-1085795795.html
Türkiye-ABD ilişkilerinde bir ilk: Erdoğan ve Biden zirveler dışında hiçbir araya gelmedi
Türkiye-ABD ilişkilerinde bir ilk: Erdoğan ve Biden zirveler dışında hiçbir araya gelmedi
Sputnik Türkiye
Türkiye ve ABD ilişkilerinde yakın dönemde bir ilk yaşandı. ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi olarak Beyaz Saray’da hiç ağırlamadı. Biden görev... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T13:57+0300
2024-07-12T13:57+0300
2024-07-12T13:58+0300
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Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilmişti. Bu seçimde başkanlık yarışını kazan Joe Biden 20 Ocak 2021'de Birleşik Devletleri’nin 46'ncı başkanı olarak göreve başladı.Biden’ın göreve başladığı süreçte, Trump döneminde sorunların yaşandığı Türkiye- ABD ilişkilerinin nasıl ilerleyici gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanan Biden’e gönderdiği tebrik mesajında "Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır" ifadesini kullanmıştı.Aradan geçen süreç içerisinde Türkiye - ABD ilişkilerinde bir ilk yaşandı. Erdoğan ve Biden zirveler dışında hiçbir araya gelmedi. ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi olarak Beyaz Saray’da hiç ağırlamazken, Biden Türkiye'yi de ziyaret etmedi. Seçim sürecine giren ABD'de olağanüstü bir durum yaşanmaz ise Biden'in Erdoğan'ı ağırlaması yada Türkiye’ye gelmesi beklenmiyor.‘Biden’in görev süresinde 4 telefon görüşme’İki lider Biden’ın görev süresi içinde telefonla konuştu yada G-20 veya NATO zirveleri kapsamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden, Biden’ın görev sürecinde 4 defa telefon görüşmesi gerçekleştirdi.‘Erdoğan ile Biden 4 defa görüştü’Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden bu süreç içerisinden 4 defa yüz yüze görüştü. Bu görüşmeler zirveler kapsamında yapıldı.Diğer zirvelerde iki lider ayak üstü sohbet etse de resmi görüşme gerçekleşmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/cumhurbaskani-erdogan-israil-catismalari-durdurmali-bolgemiz-savas-riskiyle-karsi-karsiya-kalacak-1085763831.html
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Osman Nuri Cerit
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türkiye abd ilişkileri,biden ile erdoğan ne zaman görüştü,erdoğan biden kaç defa görüştü
türkiye abd ilişkileri,biden ile erdoğan ne zaman görüştü,erdoğan biden kaç defa görüştü
Türkiye-ABD ilişkilerinde bir ilk: Erdoğan ve Biden zirveler dışında hiçbir araya gelmedi
13:57 12.07.2024 (güncellendi: 13:58 12.07.2024)
Özel
Türkiye ve ABD ilişkilerinde yakın dönemde bir ilk yaşandı. ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi olarak Beyaz Saray’da hiç ağırlamadı. Biden görev süresi içinde Türkiye'ye ise hiç gelmedi. İki lider G-20 ve NATO zirveleri kapsamında bir araya geldi.
Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilmişti. Bu seçimde başkanlık yarışını kazan Joe Biden
20 Ocak 2021'de Birleşik Devletleri’nin 46'ncı başkanı olarak göreve başladı.
Biden’ın göreve başladığı süreçte, Trump döneminde sorunların yaşandığı Türkiye- ABD ilişkilerinin nasıl ilerleyici gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanan Biden’e gönderdiği tebrik mesajında "Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır" ifadesini kullanmıştı.
Aradan geçen süreç içerisinde Türkiye - ABD ilişkilerinde bir ilk yaşandı. Erdoğan ve Biden zirveler dışında hiçbir araya gelmedi. ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi olarak Beyaz Saray’da hiç ağırlamazken, Biden Türkiye'yi de ziyaret etmedi. Seçim sürecine giren ABD'de olağanüstü bir durum yaşanmaz ise Biden'in Erdoğan'ı ağırlaması yada Türkiye’ye gelmesi beklenmiyor.
‘Biden’in görev süresinde 4 telefon görüşme’
İki lider Biden’ın görev süresi içinde telefonla konuştu yada G-20 veya NATO zirveleri kapsamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden, Biden’ın görev sürecinde 4 defa telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Biden ile Erdoğan arasındaki ilk temas 23 Nisan 2021 tarihinde kuruldu. Erdoğan ile Biden telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ikili ikinci telefon görüşmesini 10 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik başlatmış olduğu özel operasyon oldu.
Üçüncü telefon görüşmesi ise 9 Temmuz 2023’te gerçekleştirildi. Görüşmede gündem İsveç'in NATO üyeliği oldu.
Dördüncü görüşme ise Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından 14 Aralık 2023’te gerçekleşti. Bu görüşmede F-16 savaş uçaklarının teslimatı konusu da gündeme geldi.
‘Erdoğan ile Biden 4 defa görüştü’
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden bu süreç içerisinden 4 defa yüz yüze görüştü. Bu görüşmeler zirveler kapsamında yapıldı.
Erdoğan ile Biden’ın ilk yüz yüze görüşmesi 14 Haziran 2021’de gerçekleşen NATO zirvesi kapsamında oldu.
Erdoğan ve Biden daha sonra 31 Ekim 2021 Roma’da gerçekleşen G-20 zirvesinde oldu.
Erdoğan daha sonra 15 Kasım 2022 yılındaki G20 zirvesi kapsamında oldu.
Erdoğan ile Biden son görüşme Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11 Temmuz 2023’te düzenlenen NATO zirvesinde oldu.
Diğer zirvelerde iki lider ayak üstü sohbet etse de resmi görüşme gerçekleşmedi.