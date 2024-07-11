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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail çatışmaları durdurmalı, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail çatışmaları durdurmalı, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
Sputnik Türkiye
ABD'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. "İsrail çatışmaları durdurmalı, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak"... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği ABD'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 'BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nü alternatif olarak görmüyoruz''İsrail çatışmaları durdurmalı, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak''Suriye topraklarında Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuz'.
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israil-filistin, israil, recep tayyip erdoğan, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), brics, brics, brics zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail çatışmaları durdurmalı, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

13:47 11.07.2024 (güncellendi: 13:53 11.07.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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ABD'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. "İsrail çatışmaları durdurmalı, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" sözleri dikkat çeken Erdoğan, ŞİÖ'nün NATO alternatifi olduğunu düşünmediklerini ifade ederken "Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği ABD'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır.

'BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nü alternatif olarak görmüyoruz'

Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz..

'İsrail çatışmaları durdurmalı, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak'

İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

'Suriye topraklarında Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuz'

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir.
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