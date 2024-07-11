Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail çatışmaları durdurmalı, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
13:47 11.07.2024 (güncellendi: 13:53 11.07.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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ABD'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. "İsrail çatışmaları durdurmalı, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" sözleri dikkat çeken Erdoğan, ŞİÖ'nün NATO alternatifi olduğunu düşünmediklerini ifade ederken "Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği ABD'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır.
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