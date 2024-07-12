https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/trafik-kazasi-kavgasi-nedeniyle-ziyaretteki-uzman-cavusu-bicaklayarak-oldurmustu-cezasi-belli-oldu-1085810570.html

Trafik kavgası nedeniyle ziyaretteki uzman çavuşu bıçaklayarak öldürmüştü: Cezası belli oldu

Trafik kavgası nedeniyle ziyaretteki uzman çavuşu bıçaklayarak öldürmüştü: Cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T21:04+0300

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türkiye

uzman çavuş

türkiye

kayseri

kavga

silahlı kavga

bıçaklı kavga

trafik kazası

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Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığın davasında karar çıktı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.Sanık F.B. savunmasında, "Aileme ve kendime yapılanlar için yaptım. Çok pişmanım. Ben kimseyi öldürmek istemedim" dedi.Mahkeme heyeti, sanık F.B.'ye Kasten Öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.Kardeşinin düğünü için gelmiştiKayseri'de farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, gözaltına alınan F.B. tutuklanmıştı. Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/gun-icinde-sicaktan-kavrulan-izmiri-yaz-yagmuru-vurdu-sokaklar-gole-dondu--1085809731.html

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uzman çavuş, türkiye, kayseri, kavga, silahlı kavga, bıçaklı kavga, trafik kazası