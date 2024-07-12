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Trafik kavgası nedeniyle ziyaretteki uzman çavuşu bıçaklayarak öldürmüştü: Cezası belli oldu
Trafik kavgası nedeniyle ziyaretteki uzman çavuşu bıçaklayarak öldürmüştü: Cezası belli oldu
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Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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silahlı kavga
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Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığın davasında karar çıktı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.Sanık F.B. savunmasında, "Aileme ve kendime yapılanlar için yaptım. Çok pişmanım. Ben kimseyi öldürmek istemedim" dedi.Mahkeme heyeti, sanık F.B.'ye Kasten Öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.Kardeşinin düğünü için gelmiştiKayseri'de farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, gözaltına alınan F.B. tutuklanmıştı. Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti.
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uzman çavuş, türkiye, kayseri, kavga, silahlı kavga, bıçaklı kavga, trafik kazası
uzman çavuş, türkiye, kayseri, kavga, silahlı kavga, bıçaklı kavga, trafik kazası

Trafik kavgası nedeniyle ziyaretteki uzman çavuşu bıçaklayarak öldürmüştü: Cezası belli oldu

21:04 12.07.2024 (güncellendi: 21:05 12.07.2024)
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Uzman çavuş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© MÜKREMİN KAYA-AW245802
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Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığın davasında karar çıktı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.
Sanık F.B. savunmasında, "Aileme ve kendime yapılanlar için yaptım. Çok pişmanım. Ben kimseyi öldürmek istemedim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık F.B.'ye Kasten Öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Kardeşinin düğünü için gelmişti

Kayseri'de farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, gözaltına alınan F.B. tutuklanmıştı. Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti.
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